Volkswagen dreigt om 22 ID.6’en te vernietigen

VW wil dat er 22 exemplaren van de ID.6 vernietigd worden.

Afgelopen week kwam de BMW 5 Serie Lang voorbij. Je weet wel, een BMW 5, maar dan met net dat beetje meer ruimte. Het zou een ideale auto voor Nederland zijn, ware het niet dat de auto’s specifiek bedoeld zijn de Chinese markt. Nu zaten we op de redactie te denken: hoe moeilijk zou het zijn om er zo eentje naar Europa te verschepen?

Hoe leuk zou dat zijn, dan haal je de plaatje eraf en zat je ‘m naast een gewone 5. Dan ziet die eigenaar dat en begrijpt ‘ie er helemaal niets van waarom die van jou langer is. Nou, dan heb je zo’n iemand echt wel tuk, hoor!

Handige handel

Maar dat auto’s uit China verkopen en hier weer doorverkopen, schijnt een lastig dingetje te zijn. In China is er uiteraard een andere typegoedkeuring, dan hier in Europa. Maar uiteindelijk kun je overal omheen werken als particulier. Als bedrijf wordt het iets lastiger, want de importeur c.q. distributeur van het betreffende merk is meestal niet gecharmeerd van parallelimport.

De Volkswagen ID6 kun je zien als een variant op de ID.4 en dus de ID.5. Waar de ID.5 een sportievere versie is, is de ID.6 juist praktischer. De wielbasis is groter en er is een derde zitrij. Klinkt als een perfecte auto voor de Europese markt. De VWE-dealer in. kwestie moest wel eventjes een paar modificaties doorvoeren om de auto geschikt te maken voor Europa. Ook moest het infotainmentsysteem een update krijgen. Maar verder ging het eigenlijk vrij eenvoudig. Voor het KBA (de Duite transportautoriteit) was het voldoende om aan alle eisen te voldoen voor Duitsland.

Alle ID.6’s vernietigen

Tot zover het leuke nieuws. Volkswagen zelf was not amused van het ondernemerschap van Brudny op het moment dat de ID6-en te koop werden aangeboden. Volkswagen vindt dat zij de enige verdeler mogen zijn van VW’s en dus hebben ze de dealer aangeklaagd. De rechter heeft ze in het gelijk gesteld, waardoor Brudny ze niet mag verkopen. Maar dat is voor VW niet voldoende. Die willen dat alle 22 exemplaren van de ID.6 worden vernietigd.

Uiteraard is de dealer daar niet van gecharmeerd. Ze zijn in beroep gegaan tegen de eerste uitspraak van de rechter. Brudny stelt dat de auto’s legaal zijn aangeschaft en alle stappen hebben doorlopen om de auto’s in Duitsland op de weg te krijgen.

het is nog onduidelijk hoe de rechter gaat oordelen. Een soortgelijke zaak speelde een tijdje geleden af toen een Duitse Hyundai-dealer vanuit niet EU-landen auto’s haalde en ze hier verkocht. Toen krijg Hyundai van de Duitse rechter gelijk. Dus afgaande op dat precedent zou het kunnen zijn dat alle 22 exemplaren van de ID.6 vernietigd moeten worden.

Via: Automobilwoche.