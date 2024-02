Goed nieuws: prijsverlaging Polestar 2!

De Polestar 2 is fors goedkoper geworden. En dan bedoelen we gewoon dik € 6.000!

Stond de Polestar 2 tot op heden met een vanafprijs van 51.200 euro in de catalogus. Nu is de prijs gezakt naar 44.950 euro. Trek je daar ook nog eens 2.950 euro subsidie van af (want dat kan nu) kom je uit op 42.000 euro. Een korting van bijna 10 mille voor een consument die gaat shoppen voor een nieuwe Polestar.

Het lag al in de verwachting dat er een prijsverlaging zou komen. In Belgie zagen we al dat deze gezakt was. De oude prijzen staan nu nog in de configurator, maar dat zou zomaar elk moment kunnen veranderen want wij hebben de officiele bevestigde prijslijst in handen van Polestar Nederland.

Polestar 2 prijsverlaging

De goedkoopste is nog steeds de Polestar 2 Standard range Single Motor. Met een actieradius van 505 – 546 km (WLTP) en een 0-100 sprint in 6,4 seconden. Alle overige varianten zijn ook goedkoper geworden.

De Long Range Single Motor (actieradius 610 – 655 km WLTP) was 55.200 euro en staat nu voor 51.200 euro in de prijslijsten. De Long Range Dual Motor was voorheen 59.900 euro en is er nu vanaf 55.200 euro.

Dan is er nog de Long Range Dual Motor met Performance Pack. Was 66.400 euro en nu is de dikste Polestar 2 bereikbaar voor 61.700 euro.

Het is goed om te weten dat alleen de instapper onder de SEPP-grens duikt van 45.000 euro. Dat betekent dat enkel de Polestar 2 Standard range Single Motor in aanmerking komt voor 2.950 euro subsidie.

Opvallend is dat het Plus Pack (en dat wil je, want o.a. Harmann Kardon, elektrische achterklep, panoramdak, verwarmd stuurwiel, etc) op alle uitvoeringen behalve de basis Standard Range, Single motor uitvoering, nu gratis is. Dat scheelt nog eens even € 5.000. Ze doen niet kinderachtig dus Polestar met het interessanter maken van de Polestar 2.

Alle Polestar 2 prijzen op een rijtje per heden

Polestar 2 Std range, single motor -> 69 kwh – 546 km -> € 44.950 (was € 51.200)

Polestar 2 Std range, single motor, plus pack -> 69 kwh – 546 km -> € 49.950

Polestar 2 Long range, single motor -> 82 kwh – 655 km -> € 51.200 (was € 55.200)

Polestar 2 Long range, Dual motor, Perf Pack-> 82 kwh – 593 km -> € 55.200 (was € 59.900)

Polestar 2 Long range, Dual motor -> 82 kwh – 568 km -> € 61.700 (was € 66.400)

Conclusie

Kortom, de Polestar 2 heeft zich met het nieuwe prijskaartje een stuk aantrekkelijker gemaakt. Benieuwd of hiermee Polestar terrein kan winnen op de Nederlandse (consumenten) markt. Dat zou welkom zijn voor Polestar.

Willen jullie natuurlijk weten hoe het ook al weer zat met die andere EV’s onder de 45k. Hier komen de vanafprijzen