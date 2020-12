Waarom deze Porsche Carrera GT al 78 keer herbouwd is - Autoblog.nl

Onbetrouwbaar, maandagochtendproduct? Nee, de reden dat deze Porsche Carrera GT al 78 keer herbouwd is, is veel simpeler.

In 2003 bouwde Porsche een supercar die een grote indruk achter heeft gelaten. De Porsche Carrera GT was een Porsche zoals geen andere. Een atmosferische epische V10 met 612 pk is al geweldig, maar wat de Carrera GT bloedstollend maakte was het gebrek aan bestuurdershulpjes en vooral een rauwe, analoge ervaring. De bestuurder doet al het werk en moet de hengst temmen. Het is de laatste echt analoge supercar voordat tractiecontrole, torque-vectoring en bloedsnelle automaten met dubbele koppelingen een opmars maakten. Lees alles over de Carrera GT in de special over de auto.

Topsport

De Porsche Carrera GT is dus met recht een legende. Eigenaren van dit soort auto’s opereren in de ‘topsport’ van Porsche. Daar hoort een mate van service bij. Een onderhoudsbeurt voor een 911 vergt al wat extra speciale aandacht, maar Porsche kan het zich absoluut niet permitteren om te besparen op het onderhoud van een Carrera GT. Zo komen we bij de uitleg van de titel: dít is waarom het getoonde exemplaar van de Carrera GT al 78 keer volledig uit elkaar is gehaald, en weer in elkaar is gezet.

Academy

De auto behoort tot de Academy Aftersales Training-afdeling van Porsche North America. Om de speciale mate van aandacht voor de Carrera GT uit te leggen aan potentiële topmonteurs, moet er veel in de praktijk gedaan worden. Dat wordt al gedaan sinds 2004. Zo weten de monteurs in kwestie hoe de auto van A tot Z gerepareerd en/of onderhouden moet worden. Dat is hoe Porsche het oog voor detail voor de Carrera GT bereikt.

Een nieuw avontuur

Zo heeft de Porsche Carrera GT in kwestie, eentje in GT Silber, een druk leven gehad, terwijl hij slechts 1.445 mijlen op de teller heeft. Bob Hamilton is één van de instructeurs die vaak met de Carrera GT werkt. Hij was erbij toen de auto in 2004 overgevlogen kwam vanuit Duitsland. Deze werd neergezet op een initiële trainingslocatie (er wordt niet gezegd waar). Vanaf toen konden de trainingen beginnen. In 2015 werd het trainingscentrum geïntegreerd in het Porsche Experience Center in Atlanta en dat bleef de enige plek waar Amerikaanse Porsche-monteurs kunnen leren met de Carrera GT. Vanaf de levering in 2004 begonnen de trainingen en werd de auto vaak uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Een grappige anekdote van Chris Gilman, die de lessen met de Carrera GT heeft gevolgd: hij werd gevraagd om de auto te verhuizen naar de nieuwe locatie. Die was toen nog maar nauwelijks af, dus moest de Carrera GT een groot stuk afleggen op onverhard terrein. Dat lukte prima, maar wordt uiteraard niet aangeraden.

Bijzonder bezoek

De Porsche Carrera GT is gemiddeld vier keer per jaar te vinden in de werkplaats. Dat zijn de momenten waar technici helpen met het herbouwen van onderdelen in de auto. Dit duurt meestal vier dagen. Hierna zijn de monteurs klaar om te werken aan de 192 Carrera GT’s die in de VS bivakkeren.

Een bijzondere auto voor een bijzondere mate van aandacht. Dat moet natuurlijk, want de Carrera GT-eigenaren staan op een voetstuk bij Porsche.