Volkswagen fikst softwareprobleem voor Golf 8

De leveringen van de Golf 8 kunnen met het fiksen van het softwareprobleem weer starten.

Goed nieuws van Volkswagen: de softwareproblemen die de productie van de Golf 8 tergden, zijn gefikst. Afgelopen maand kwamen de Duitsers erachter dat het eCall-systeem niet altijd werkt, waardoor ze de auto niet aan klanten mochten leveren. Dit systeem is immers vanuit de EU-verplicht voor alle nieuwe auto’s.

Wat er precies aan de hand was, legt Volkswagen niet uit. Wel zeggen ze dat ze een software-update hebben ontwikkeld. Alle toekomstige Golfjes krijgen deze nieuwe update standaard geïnstalleerd. Ook de auto’s die al gemaakt waren, maar nog niet verkocht konden worden, krijgen deze update mee.

Voor de bestuurders die zo’n Golf 8 hebben gekocht, gaat Wolfsburg nog een terugroepactie in het leven roepen. Dit wordt een vrijwillige om het softwareprobleem van de Golf 8 te fiksen. Dus als je graag rondrijdt met een eCall-systeem dat niet helemaal werkt, dan mag dat. Op moment van schrijven staat de terugroepactie nog niet in het register van de RDW.

Hoeveel Nederlandse klanten hierdoor zijn getroffen, is niet geheel duidelijk. In Duitsland zijn er zo’n 15.000 auto’s met defecte software geleverd. Volkswagen zei eerder dat de storing in de online connectivity unit OCU3 zat. Dit zou kunnen leiden tot een onjuiste werking van eCall. Hoe groot het probleem precies was, blijft onduidelijk.

Wel is het mooi dat Volkswagen positief nieuws op het gebied van software kan brengen. Door eerdere softwareproblemen, kon Volkswagen vorig jaar naar verluidt niet eens tien procent van de geplande 100.000 Golf VIII’en bouwen. En die ID.3 moeten we ook nog steeds in het echt zien… Zou dit het begin van de weg omhoog kunnen zijn?