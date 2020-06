Bonje over BPM: ‘Autokopers gaan onterecht teveel betalen’

Er is weer eens bonje over de BPM. Volgens RAI en BOVAG betalen autokopers onterecht teveel door de stijgende BPM.

Zoals iedereen wel weet zijn auto’s in Nederland belachelijk duur, waarvoor er voornamelijk één verantwoordelijke is: de BPM. Deze autobelasting is gebaseerd op de uitstootcijfers van een auto. Vooralsnog kijkt de overheid daarvoor naar de NEDC-cijfers van een auto, vanaf 1 juli willen ze daarvoor echter naar de WLTP-cijfers kijken. Klinkt allemaal wat ingewikkeld, maar in een notendop: WLTP betekent meer uitstoot, dat betekent meer BPM, dat betekent duurdere auto’s.

En dat klinkt niet geheel eerlijk. De overheid die ineens besluit naar cijfer B te kijken in plaats van cijfer A, waardoor je auto een stukje duurder wordt. Daar is de overheid het mee eens. Dus moest er een slimme formule komen, om dit verschil weg te nemen. Verantwoordelijk voor deze omzetting was een formule van TNO. Op deze formule kwam weer wat kritiek, waardoor de overheid besloot nieuw onderzoek te laten uitvoeren. De conclusie van die second opinion kwam vorige week: geen reden om aan TNO-formule te twijfelen. Men koopt zwaardere auto’s met meer vermogen, daarom gaat die BPM omhoog. Heeft niks met de overheid te maken, aldus onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek.

En daar zijn BOVAG en de RAI Vereniging het niet mee eens. In een gezamenlijk persbericht geven ze aan dat het second opinion antwoord geeft op de verkeerde vragen. Het belangrijkste punt draait om het woord budgetneutraal. En dat vergt wat uitleg.

In de Tweede Kamer heeft het ministerie van Financiën het namelijk continu gehad over budgetneutraal voor de automobilist. Dus dat een specifieke auto niet in prijs mag stijgen door de stap van NEDC naar WLTP. SEO Economisch Onderzoek kreeg echter een iets andere vraag, namelijk of de formule budgetneutraal was voor de schatkist. Dat klinkt misschien als een klein verschil, maar dat heeft toch wel wat gevolgen.

Stel dat door de stap naar WLTP, een Ford Fiesta 500 euro duurder wordt. Dan is dat voor een Ford Fiesta-koper niet een budgetneutrale wijziging. Maar als in dit voorbeeld een Peugeot 208 straks 500 euro goedkoper wordt, dan is het voor de schatkist wél budgetneutraal. ‘De verkeerde conclusies worden dus bevestigd’, schrijven de twee autoverenigingen.

Bij de BNR Nationale Autoshow gaf onderzoeksdirecteur Carl Koopmans van SEO meer uitleg over zijn onderzoek. Hij herhaalt dat de BPM-opbrengst stijgt doordat er zwaardere auto’s met meer vermogen worden gekocht. Dat maakt het verhaal volgens hem ingewikkeld. Maar met de formule van TNO is in principe niets mis, aldus Koopmans. Ook zegt hij dat het onderzoek van KPMG – waar BOVAG en RAI mee schermen – niet volledig is, omdat het gros van de verkochte auto’s niet meegenomen zou zijn.

Uiteindelijk blijven BOVAG en de RAI Vereniging erbij dat het onderzoek van Koopmans niet volledig is. Volgens de twee organisaties gaan het CDA, de PVV en de VVD er vrijdag ook nog Kamervragen over stellen. Over deze bonje rondom de BPM is het laatste woord dus nog niet gevoerd…

Foto: McLaren Senna van @VanRees, via Autojunk.nl.