Volkswagen heeft weer softwareproblemen, nu met Golf 8

Softwareproblemen en Volkswagen, waar hebben we dat eerder gehoord? Nu is de Volkswagen Golf 8 het slachtoffer van een softwareprobleem.

Bugs, glitches, brakke software. Iedereen die met een laptop, tablet of smartphone werkt, heeft er vast wel eens mee te maken gehad. Bij deze apparaten zijn zulke problemen vooral heel erg irritant, maar echt levensgevaarlijk zijn ze maar zelden. Hoe anders kan dat bij auto’s zijn? Tegenwoordig gaat praktisch alles met computers. Het sturen, gas geven en remmen, dan heb je ook nog alle rijhulpen… Je wil niet dat deze ineens gaan glitchen en vreemde dingen gaan doen.

Goed ontwikkelde software is dus bij auto’s tegenwoordig ontzettend belangrijk. Waar nieuwkomer Tesla dit tot een kunst heeft verheven en auto’s allerlei kekke trucjes kan laten uitvoeren, heeft het traditionele Volkswagen er naar verluidt wat meer moeite mee. Neem de ID.3, het elektrisch autootje dat eigenlijk de nieuwe Golf moet worden, maar nu vooral berucht is door softwareproblemen.

Jammer voor Volkswagen: de ID.3 blijkt niet de enige auto met IT-problemen te zijn. Nu is de Golf VIII zelf aan de beurt, de op een na belangrijkste auto voor Volkswagen. Der Spiegel schrijft namelijk dat Volkswagen alle leveringen van de nieuwe Golf stopt. Door softwareproblemen zou het eCall-systeem van de Golf 8 niet altijd naar behoren werken.

Misschien een gevalletje van ‘so what, moet je maar geen botsing hebben’, maar helaas voor de Duitsers ligt het toch iets anders. De EU heeft namelijk besloten dat alle nieuwe auto’s sinds begin 2018 een deugdelijk eCall-systeem moeten hebben. Als het niet altijd werkt, is het niet deugdelijk, dus mag Volkswagen geen nieuwe Golfjes leveren.

Het lijkt erop dat alle Golf 8-auto’s met dit softwareprobleem kampen, al is het nog niet duidelijk hoeveel auto’s hier precies door getroffen zijn. Volkswagen werkt nu hard aan een update om het probleem te verhelpen, deze zou over een maand klaar moeten zijn. Of mensen deze update thuis kunnen installeren, of dat ze hiervoor naar de dealer moeten (lees: terugroepactie), is niet duidelijk. Volkswagen zegt tegen Autoblog een mogelijk risico op een storing te hebben ontdekt in de online connectivity unit OCU3.

Dit kan mogelijk leiden tot een onjuiste werking van de eCall-functionaliteit. Er wordt gewerkt aan een oplossing, eventuele maatregelen worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. Daarna weten we ook welke maatregelen er komen voor de auto’s die nu al in Nederland rijden. Volkswagen Nederland

Het schijnt trouwens dat de Golf 8 eerder al softwareproblemen had, waardoor Volkswagen vorig jaar maar 8400 auto’s kon bouwen, in plaats van de geplande 100.000. We hopen maar dat dit de laatste IT-problemen zijn voor de Golf VIII, al blijkt uit onze rijtest dat er meer genoeg snufjes zijn die stuk kunnen gaan. Volkswagen blijft overigens de Golf 8 wel bouwen in Wolfsburg. De geproduceerde auto’s stallen de Duitsers echter op een parkeerplaats, in afwachting van de update. Dat klinkt ons wel bekend…