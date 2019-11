Volkswagen gaat alleen nog maar milieuvriendelijk racen, Golf TCR exit

Dat zijn nogal rigoreuze maatregelen.

Het was nogal een omwisseling voor Volkswagen. Jarenlang had het merk slogans als ‘Das Auto’, ‘Diesel ist toll’ en ‘Wir haben es nicht gewusst’. Die laatste twee zijn verzonnen, maar wel passend. Waar Toyota pionierde met de Prius en Nissan met de Leaf, zag Volkswagen de Golf TDI als het best passende antwoord op milieuvriendelijk vervoer. Op papier waren ze verdacht schoon.

Nu duidelijk was dat het iets genuanceerder lag, moet Volkswagen een enorme omslag maken. Ze doen dat vol overtuiging met de ID-lijn. Allemaal elektrische Volkswagens die binnenkort op de markt komen. Van eenvoudig tot ruim of sportief: uiteindelijk moet er een Volkswagen ID voor iedereen zijn. Om de ‘ID’-lijn een beetje cool te maken, is er bijvoorbeeld ook de Volkswagen ID-R. De auto is niet alleen het begin van elektrische raceauto’s van Volkswagen, het is ook een einde.

Volkswagen heeft namelijk aangekondigd dat het merk voortaan alleen aan competitieve doeleinden mee zal doen met een auto met alternatieve aandrijflijn. Om specifieker te zijn: enkel en alleen elektrische auto’s. Op basis van het MEB-platform zullen ook raceauto’s ontwikkeld worden.

Dit betekent het einde voor de Golf GTI TCR. Volkswagen stopt hiermee aan het einde van 2019, over een maandje dus. Uiteraard zal Volkswagen nog wel onderdelen leveren aan de teams die rijden met de Golf GTI TCR. De Polo GTI R5 rallyauto zal nog wel even in productie blijven, maar wordt alleen geleverd aan privé-teams. Wanneer we de elektrische raceauto’s kunnen verwachten, is vooralsnog niet duidelijk.