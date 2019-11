Zoek de verschillen: Renault vernieuwt de Espace

Schijn bedriegt: Renault lijkt de facelift subtiel te houden, maar er verandert meer dan je denkt.

De naam Espace is de langst lopende typenaam van Renault die het merk nog in het assortiment heeft. Espace is natuurlijk gewoon het Franse woord voor ruimte en dat had en heeft de Espace in overvloed. De Espace was de auto die het – veelal Amerikaanse – fenomeen ‘minivan’ naar Europa bracht voor de gewone man. Een doodsaaie auto, maar wel ruimte voor zeven personen door slim gebruik te maken van dimensies. Waar de auto altijd al sterk in is geweest: zelfs mensen met claustrofobie zullen zich op hun gemak voelen in de Espace. Een familiebak pur sang. Iets wat je niet hoeft te onthouden, maar een bevinding is waar ik al jaren op wacht om eens te delen: de Renault Espace is één van de weinige auto’s met een dakdrager-spoiler. Dit fenomeen, voornamelijk (en volgens mij alleen) gezien op de Espace III en IV, Megane I Estate en de Peugeot 807/Citroën C8, is een soort ‘spoiler’ die altijd op de auto zit. Indien er een dakkoffer op gemonteerd moet worden, schuift de spoiler uit tot twee geïntegreerde dakdragers. Zo, dat is eruit.

De Espace wordt dus nog steeds verkocht. Maar zoals je wellicht weet of doorhebt, is het fenomeen familieauto een beetje aan het afsterven. Niet alleen zou een MPV-Espace tegenwoordig te duur, te groot en te onhandig zijn, een crossover is gewoon een leuker alternatief. Zelfs de zevenzits Renault Grand Scenic heeft het zwaar. Groter en duurder zit men al helemaal niet op te wachten.

Renault lost het op door van de Espace een andere auto te maken. De nieuwe Renault Espace was pardoes geen ruimtewonder meer. Nee, vergeleken met zijn voorganger valt het ruimteaanbod zelfs vies tegen. De insteek is dan ook om een combinatie te maken tussen het stoere van een SUV en het praktische van een MPV, maar dan in een luxe jasje. We kregen de auto in 2014 te zien en toen al was het een vreemde eend in de bijt. Een verhoogde MPV? Die hebben we nog niet eerder gezien. Maar gelukkig zit bij Renault Laurens van den Acker aan het roer qua design en die heeft er een verrassend knappe wagen van gemaakt.

Het gaat dit keer echt om een facelift, geen update. Verrassend genoeg is de Espace één van de eerste auto’s uit de nieuwe designrichting van Renault. Hij houdt het al een goede vijf jaar vol. De facelift is echter eentje die we de laatste tijd vaker zien van Renault: qua design moet je je best doen om de nieuwe en oude uit elkaar te houden. Ook in dit geval. Zowel van binnen als van buiten is de Espace bijna niet gewijzigd. Renault heeft het zelf over een ietwat opnieuw ontworpen front, samen met gloednieuwe LED Matrix-koplampen.

Op het gebied van techniek wordt de Espace namelijk wél gewijzigd. De Espace is ook het paradepaardje van Renault, de grootste en meest luxueuze. Daarom voegt Renault een paar primeurtjes toe voor het merk. Ten eerste, die nieuwe koplampen. Ze noemen het LED MATRIX VISION en dat staat uiteraard voor de nieuwste van de nieuwste LED-technieken om de verlichting van de auto optimaal te laten werken: geen verblinding voor tegenliggers, wel optimaal zicht. Het kan aan mij liggen, maar doe dat even lekker niet. Ik heb nu nog een wazige vlek in mijn linkeroog omdat een hagelnieuwe Jaguar F-PACE met ‘niet verblindend licht’ mij tegemoet kwam, zo’n drie dagen geleden.

Goed, we dwalen af. Verdere rijhulptechnologie wordt ook toegevoegd aan de Espace. Highway & Traffic Jam Companion bijvoorbeeld, die op snelheden tot en met 160 km/u Lane Keep Assist en Adaptive Cruise Control combineert voor semi-autonoom rijden. Ook automatisch parkeren kan in de Espace en achteraan worden twee camera’s geplaatst waarmee je tijdens het achteruit manoeuvreren beter om je heen kunt kijken. De rest van de hele rits systemen zijn de welbekende Frontal Collision Warning, Blind Spot Assist en de zaken in die richting, maar dan weer verbeterd. Het 4CONTROL-systeem, het soepele vierwielgestuurde onderstel van de Espace, heeft nu adaptieve dempers.

In het interieur krijg je voor je neus een gloednieuw 10-inch scherm in plaats van tellers. Ook wordt het navigatiescherm en de connectiviteit an sich vernieuwd, zodat het weer mee kan op de nieuwste systemen van Renault. Kortom: gewoon een broodnodige update voor de top-Renault.

Daarover gesproken: Renault zegt dat 60(!) procent van de Espace-kopers kiest voor het topmodel Initiale Paris. In Nederland kost die meer dan 62.000 euro, dus we betwijfelen of die kopers voornamelijk hier zitten. Dit is ongebruikelijk voor een topmodel. Maar de Espace is sowieso al geen goedkope jongen, met zijn vanafprijs van 54.000 euro in Nederland. Leuk om te vermelden: bij de Initiale Paris kun je kiezen tussen een BlueDCi 200 (een diesel met 200 pk), of de TCe 225 EDC GPF, een potente 1.8 liter grote viercilinder. Die laatste kan je bekend voorkomen: dit is de krachtbron van zowel de Alpine A110 als de Renault Megane RS. De Espace is veel zwaarder en in daarin levert hij ‘slechts’ 225 pk, maar het is wel degelijk dezelfde motor. Handig, voor vaders die iets te melden willen hebben in de kroeg.

Renault wil de nieuwe Espace in het voorjaar van 2020 bij de dealer hebben staan. Prijzen worden dan ook bekend.