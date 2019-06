Volkswagen vernietigt ‘Ringrecord met elektrische ID. R

Het zat eraan te komen, maar nu is het dan echt officieel.

Voor de meesten betekent de maandag de onontkomelijke terugkeer naar de sleur, ofwel de vijfdaagse werkweek. Bij Volkswagen gaat dit niet op. Althans, niet in negatieve zin. Het automerk uit Wolfsburg heeft vandaag namelijk gebruikt om een nieuw record op de Nürburgring Nordschleife te vestigen, met zijn gruwelijk snelle ID. R.

Hoewel er op het meest iconische circuit op aarde onnoemelijk veel records zijn, is dit geen tijd om zomaar achterwege te laten. Integendeel, het record dat Volkswagen vandaag heeft gevestigd, is ongelooflijk indrukwekkend. Het merk heeft het voor elkaar gekregen zijn volledig elektrische ID. R in precies 6:05.336 over het circuit te laten rijden. Daarmee overtreft Volkswagen het vorige record voor elektrische auto’s met ongeveer 40 seconden. De 680 pk sterke ID.R had een gemiddelde snelheid van 206,96 km/u. De tijd van 6:45,90 werd halverwege 2017 geplaatst door de NIO EP9.

Om het record te kunnen vestigen, heeft Volkswagen wederom de vaardigheden van fabrieksrijder Romain Dumas ingeschakeld. De geboren Fransman is tweevoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans. Dumas won de wedstrijd in 2010 met Audi en in 2016 met Porsche en is zodoende nauw verbonden aan de Volkswagen Group. Het concern heeft Dumas dan ook ingezet voor recordpogingen met de Porsche 919 Evo op Spa-Francorchamps en de Nürburgring. Dumas is hierom degene die de 919 Evo in een tijd van 5 minuten en 19 seconden over de Nordschleife reed en daarmee het oude record van Stefan Bellof verpulverde.

Vooralsnog is er geen beeld van het nieuwe elektrische ronderecord dat Romain Dumas vanmiddag heeft geplaatst, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat het allemaal nog vers is. We verwachten de officiële beelden over niet al te lange tijd.