De eerste nieuwe elektrische BMW in 7 jaar rolt van de band - Autoblog.nl

We hebben er 7 jaar op moeten wachten, maar eindelijk rolt er weer een elektrische BMW van de productieband af.

Ze waren er nog relatief vroeg bij, met de BMW i3. Maar sindsdien is het nogal stil geweest als het gaat om nieuwe elektrische BMW’s. Natuurlijk hebben we in de tussentijd wel allerlei projecten, concepten en plannen gezien, maar auto’s waar we daadwerkelijk in konden rijden, bleven een beetje afzijdig.

Daar is echter nu verandering in gekomen. BMW maakt namelijk bekend dat de iX3 van de productieband is gerold. Deze volledig elektrische BMW is in feite een reguliere X3, maar dan met wat blauwe accenten en een grille die geen grille is. En geen uitlaten, natuurlijk.

De eerste iX3 is gebouwd in een fabriek in het Chinese Shenyang. Hier test BMW naar eigen zeggen de auto uitvoerig, zowel de accu als de rest van de auto. De iX3 wordt onderworpen aan 128 mechanische tests, 994 softwaretests en 140 ‘functionele testchecks’. Wat dat ook moge betekenen. De iX3 wordt op dezelfde productieband gemaakt als de reguliere X3, wat volgens BMW ervoor zorgt dat ze zowel efficiënt als flexibel kunnen werken.







Zoals we weten is de aandrijflijn van de iX3 goed voor 286 pk en 400 Nm koppel. Daarmee kan de SUV in 6,8 seconden sprinten naar de 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 180 km/u. Met de 80 kWh-accu is een WLTP-actieradius mogelijk van 459 kilometer. Die accu is zowel met eenfase als met driefase te laden, met maximaal 11 kW. Snelladen gaat met maximaal 150 kW, ofwel 100 kilometer bereik per 10 minuten laden. De BMW iX3 kost 71.000 euro en is via Mobility Service Nederland te leasen voor 858 euro per maand bij 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.

Als het goed is hoeven we niet weer 7 jaar te wachten op de volgende, nieuwe elektrische BMW. De Duitsers komen namelijk met een waar elektro-offensief, over drie jaar moeten er minimaal 12 volledig elektrische auto’s in het BMW-gamma zitten.