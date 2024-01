Goedkoopste Porsche Macan van Marktplaats een goede deal?

Voor het geld van de goedkoopste Porsche Macan op Marktplaats kun je voor minder een klasse hoger shoppen.

Hoe zat dat ook alweer? Auto’s die de uitstraling hebben dat je het financieel heel goed voor elkaar hebt, maar in aanschaf helemaal niet zo prijzig zijn? De Porsche Macan begint een uitstekende kandidaat te worden voor deze categorie. Het is nog steeds een Porsche en geen bejaard model. De prijzen zakken inmiddels lekker.

Door de jaren heen is de Porsche Macan al een aantal keer opgefrist. De volgende grote vernieuwing is aanstaande. Namelijk de introductie van een volledig elektrische Porsche Macan. Met dat nieuws in het achterhoofd namen we een kijkje bij onze vrinden van Markplaats.nl

Porsche Macan op Marktplaats

Het zal je vast niet verbazen dat met name de diesels de goedkoopste zijn. Inderdaad, de eerste Macan komt nog uit die tijd dat Porsche iets met diesels deed. De goedkoopste Porsche Macan van Marktplaats loopt dan ook op satanssap. Dit betreft een drieliter turbodiesel van de Volkswagen Groep.

Kosten? Voor €26.950 staat de SUV op je oprit. Met een kilometerstand van 215.000 is het geen maagd nee, maar voor dieselbegrippen kun je er nog minstens het dubbele mee rijden. Het gaat hier om een vroeg exemplaar uit 2014.

Dat zette ons aan het denken. Wat kost zijn grotere broer eigenlijk? Hoe hoger het segment, hoe harder de afschrijving. Met die theorie moet je voor vergelijkbaar geld misschien ook wel Cayenne kunnen rijden. En warempel.

Cayenne?

We zochten op Marktplaats naar een Porsche Cayenne uit eveneens 2014. Wat blijkt. Je kunt er eentje op de kop tikken voor €24.945! Dat is twee mille minder in vergelijking met de Macan. Is de Macan dan nog een goede deal?

De Cayenne betreft ook een 3.0 D en heeft met 256.000 km wel wat meer ervaring. Je zit wel in een segment hoger, met meer ruimte en meer luxe aan boord. Vergis je echter niet in de aanschafprijzen van dit soort auto’s. Ze zitten ramvol techniek. De auto zelf is goedkoper geworden, maar aan onderdelen hangt nog steeds een premium Porsche prijskaartje.

Dus roep het maar dieselfanaten. 27 mille voor de Macan diesel of 25 mille voor de Cayenne diesel?