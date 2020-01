Alpine A110 nu ook als praktische wintersportauto

Deze Alpine A110 lijkt op een grap.

Even kijken op de kalender. Het is toch echt 29 januari. Bij het zien van de foto’s denk je meteen met een 1 aprilgrap te maken te hebben. Niets is minder waar, dit is echt een nieuwe variant van de A110, al zit de vork iets anders in de steel.

Wat je ziet is de A110 SportsX. Het is een grapje van het designteam van het merk om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. De auto is geïnspireerd op de rally hoogtijdagen van de klassieke A110. De Fransen waren destijds succesvol, want in 1973 wisten ze met een A110 de Monte Carlo Rally te winnen.

Deze SportsX is op een paar vlakken anders in vergelijking met de reguliere A110. Zo is de auto 80mm breder geworden en 60mm verhoogd. Vooral het feit dat de auto een stuk breder is geworden maakt de Alpine lekker dik. Moet Alpine een widebody gaan aanbieden op de A110?

Onderhuids is de SportsX gebaseerd op een A110 Pure. Dat is de meest op de bestuurder gerichte versie in tegenstelling tot de Première. De Pure heeft onder meer een carbon interieur.

Aan het vermogen is niets gewijzigd. De SportsX levert 252 pk uit een tweeliter viercilinder turbomotor. 0-100 km/u doet de wintersport (of safari) knaller in ongeveer 4,5 seconden met een topsnelheid van 250 km/u.

Helaas heeft Alpine slecht nieuws voor belangstellenden die deze gekke creatie daadwerkelijk willen kopen. De Fransen hebben niet de ambitie om de A110 SportsX in productie te nemen. Maar misschien is het een inspiratie voor de Jon Olssons op deze wereld. Hij is immers een Alpineskiër. Ba-dum tss.