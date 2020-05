Rotterdamse ‘corona-auto’ kost gemeente bijna 70.000 euro

Er is veel te doen om deze twee Renault Zoe’s van de gemeente Rotterdam.

Hoe te handhaven in deze coronaperiode? Bijvoorbeeld voorkomen dat mensen gaan hangen op plekken en niet de 1.5 meter afstand bewaren. De meeste gemeenten gebruiken daar de politie en/of BOA’s voor. Rotterdam gaat nog een stapje verder met twee speciale camerawagens.

Begin april maakte de gemeente bekend met deze auto’s te gaan surveilleren in de stad. De elektrische Renault Zoe zul je met name tegenkomen in gebieden waar de gemeente minder camera’s heeft hangen, zoals in Noord en op Zuid. De gemeente huurt de twee auto’s en waren oorspronkelijk bedoeld om ingezet te worden tijdens het Eurovisie Songfestival. Dat event gaat dit jaar niet door, maar de auto’s zijn er wel. En dus wilt de gemeente er nuttig gebruik van maken.

De twee camerawagens filmen alles wat ze tegenkomen. De bestuurder van de Renault Zoe heeft enkel als taak om rondjes te rijden. Deze persoon zal niet uit de auto komen. Er kijkt een meldkamer live mee met beide camera-auto’s. Wanneer men een overtreding constateert, worden handhavers of politie naar de plek des onheils gestuurd. De beelden worden opgenomen en maximaal 14 dagen bewaard. Overigens zal dit teruggebracht worden naar 7 dagen. Dat zegt wethouder Bert Wijbenga in een uitgebreide brief aan het college volgens Rijnmond.

Kosten

In de brief komt ook naar voren welke kosten gemoeid zijn met deze auto’s. De gemeente huurt namelijk deze twee Renault Zoe’s voor een periode van twee maanden. De kosten zijn met 76.800 euro niet mals. Daar gaat nog wel een korting vanaf. Onder de streep is de gemeente Rotterdam 68.750 euro kwijt aan het project. Dat is 34.375 euro per camera-auto.

Niet alle partijen zijn even blij met de komst van de camera-auto. Er zijn onder meer vraagtekens met betrekking tot de privacy.