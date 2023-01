Citroën: “de SUV sterft uit dankzij opkomst EV”

De baas van Citroën ziet de SUV niet als houdbaar nu alles naar EV overgezet wordt.

Het autolandschap beleeft twee ontwikkelingen die elkaar eigenlijk niet harder kunnen tegenspreken. Enerzijds moet alles groen, schoon en bij voorkeur elektrisch, anderzijds moet alles groot, hoog en zo SUV-achtig mogelijk. Toch een beetje dweilen met de kraan open: als bij elk merk de EV het aan verkopen verliest met factor 5 ten opzichte van de best verkopende SUV, dan klopt er iets niet in het beleid ‘groenere auto’s’.

Klaar met de SUV

Volgens Citroën is de SUV dan ook een autotype dat snel ondergaat in de zoektocht naar een vlekkeloze EV. Dat laat de baas van het merk Vincent Cobée weten aan AutoExpress. Hij durft ‘m wel aan: de wereld is klaar met de SUV. Ondanks dat bijna de helft van de verkochte auto’s heden ten dage een SUV is, benoemt hij dat vele merken een opgehoogde hatchback of sedan snel op het hoopje ‘SUV’ schuiven, terwijl dat meer crossovers of gewoon hatchbacks of sedans zijn. Hij geeft hun eigen Citroën C4 X als voorbeeld hiervoor, dat moet je meer zien als een sedan.

Einde SUV dankzij EV

Cobée zegt eigenlijk iets dat gewoon logisch is: een SUV is in de basis minder efficiënt dan een niet-SUV of een lage auto. Om de huidige generatie elektrische SUV’s aan te drijven wordt dan ook vaak gekozen voor een grotere accu, terwijl aerodynamica en luchtweerstand een veel grotere rol spelen. Als voorbeeld zegt hij dat een BMW iX met zijn gigantische accu zeker niet gigantisch veel efficiënter is dan een BMW i4. “Er komt vanzelf een moment dat er limieten gesteld worden. Aan batterijgrootte of autogewicht. Dan kan zo’n groot accupakket niet meer.”

Taboe

Daarnaast is er nu het stigma van de SUV-rijder dat bijna op een soort taboe begint te lijken. Er komen vanuit meerdere hoeken geluiden dat bijvoorbeeld reclame voor SUV-modellen moet stoppen. Cobée verwoordt het als volgt: “zo’n vijf jaar geleden was je helemaal het mannetje als je je kinderen op school afzette met een SUV. Nu wordt je al snel weggezet als ’terrorist’…”

Gewicht

Wat ook meespeelt in het tegenhouden van de SUV ten opzichte van de EV is het toenemende gewicht van ons wagenpark. “In de jaren ’70 woog een auto gemiddeld zo’n 700 kg. Dat is nu 1.300 kg. Voor je het weet weegt een auto gemiddeld 2.000 kg. Dan heb je dubbel het aantal bouwstoffen nodig om ‘groener’ te worden.” Het spreekt elkaar nogal tegen.

Verlichting

Het kan nu dat je denkt ‘aldus de man achter Citroën, waar zo’n beetje alles wat recent uitkwam een soort SUV is.’ Citroën noemt dat dus liever een sedan of hatchback in plaats van een excuus-SUV. Bovendien is de toekomstvisie van het merk gebaseerd op vooral lichtgewicht modellen, neem bijvoorbeeld de als duurzaam bedoelde Oli Concept. Cobée zegt dat het doel is om men weg te sturen van de SUV modellen die als EV te inefficiënt zijn. Het is volgens hem riskant om niet in te spelen op de wens van de consument, maar hij zegt dat deze trend beter vroeg dan laat ingezet kan worden. De merken die tot 2030 blijven vasthouden aan ‘hoekige inefficiënte SUV’s’ blijven ermee zitten, aldus de Citroën-baas.