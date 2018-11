BMW-rijder houdt problemen 7 Serie bij, óp zijn auto

Zelfspot, daar houden we van.

Goedkoop is duurkoop, is een spreekwoord dat menig petrolhead in zijn oren geknoopt zal hebben. Het een maakt het ander echter nog niet onwaar, zo blijkt. Wanneer je veel geld uitgeeft aan een auto kan de uiteindelijke hoop stront zo mogelijk nog groter blijken. Nota bene bij deze als nieuw gekochte BMW 7 Serie heeft de eigenaar het geluk niet aan zijn zijde gehad.

Dit is een vreemde gewaarwording, want sinds jaar en dag is het grote publiek er van overtuigd dat Duitse fabrikanten hun welbekende technische vaardigheden en precisie gebruiken bij het bouwen van auto’s. Hoewel onze oosterburen over het algemeen vrij goed scoren op het gebied van betrouwbaarheid, weten wijzelf dat vooral de Japanners het tegenwoordig bij het rechte eind hebben.

Hoe de vork ook in de steel steekt, bij de BMW 7 Serie – of in ieder geval dit exemplaar op Reddit – is de Beierse fabrikant klaarblijkelijk vergeten hoe het een fatsoenlijke auto maken moet. De Estse eigenaar van deze 750i heeft sinds zijn aankoop al elf bezoeken aan de garage moeten brengen om verschillende aspecten aan zijn auto te laten repareren. Van het onderstel tot het interieur en van het zonnedak tot de volledige 4,4-liter twin-turbo V8, in iets meer dan 50.000 kilometer heeft de man voldoende perikelen ervaren om het apparaat bij het schroot te mogen plaatsen.

Car price was 122.700 euro and for that money you get:

18.000 km – repair of the driver’s seat fan

20.000 km – sunroof defect and repair

23.205 km – replacement of turbo coolant hoses

27.312 km – replacing of thermostat and cabin air freshner

30.000 km – repair of the driver’s seat adjusting unit and repair of cabin air freshner

40.000 km – dashboard failure

45.500 km – engine failure and its replacement

50.000 km – failure of the steering wheel and its replacement

52.000 km – strong vibration and clatter throughout the cabin

52.750 km – unstable work of all sensors

54.082 km – suspension error, compressor defective, defect and exchange of both turbo hoses

Als klap op de vuurpijl heeft de man nog een laatste kritische kreet over de krachtbron van zijn Siebener. Volgens de eigenaar moet de aandrijflijn de beloofde 450 pk produceren, maar in werkelijkheid komt er niet meer dan één enkele paardenkracht uit. “There should be 450 horsepower under the hood, but in reality there is only one that is hardly working“, schrijft hij. Wellicht moet hij eens een van de adviezen van @willeme lezen. Of koop gewoon een Lexus.