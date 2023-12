Gemiddelde prijs nieuwe auto weer omhoog

Nieuwe auto’s worden steeds duurder. Ook dit jaar is de gemiddelde prijs van een nieuw verkochte auto weer flink gestegen.

Iedereen moet in zijn leven ooit eens een nieuwe auto hebben gekocht. Ook ik heb ooit een spiksplinternieuwe auto aangeschaft en wel een Fiat Punto Evo. Verblind door de belastingvoordelen kocht ik voor zo’n 17 duizend ekkermannen een full-option hagelnieuwe viercilinder (sjoemel)diesel waar ik geen motorrijtuigenbelasting voor hoefde te betalen en als simpele ZZP-er maar 14 procent hoefde bij te tellen. Mooi was die tijd.

Maar tegenwoordig is een nieuwe auto voor particulieren eigenlijk alleen bereikbaar als je een boomer bent met een dik pensioen en een afbetaald huis. De gemiddelde nieuwprijs van een nieuwe auto is op dit moment namelijk 32.000 euro! Dat zijn flinke bedragen en een stijging van 12,7 procent ten opzichte van vorig jaar.

Goedkoopste auto

De afgelopen tijd zitten de prijzen van nieuwe auto’s flink in de lift. De goedkoopste auto op de markt is op dit moment een Mitsubishi Spacestar. Die staat op dit moment vanaf 16.999 euro op je stoepje. Met alle respect voor deze kleine held, maar veel auto krijg je dan niet voor je centen.

Dat de prijzen zo stijgen heeft onder andere te maken met de eisen waaraan nieuwe auto’s tegenwoordig moeten voldoen. Emissie eisen, maar ook eisen op het gebied van veiligheidssystemen die tegenwoordig standaard aan boord moeten zijn. Veel merken stoppen niet voor niets met het A en B segment. Het wordt gewoon te duur om een auto in die prijsklasse te ontwikkelen en terug te verdienen.

Prijs nieuwe auto omhoog

Met het verdwijnen van kleinere auto’s stijgt de nieuwprijs van een auto vanzelf. Neem een voorbeeld als de Fiat Panda. De “nieuwe” Panda die het vierkante icoon verving kwam in 2003 op de markt met een vanafprijs van 7.595 euro.

Nu kost een Fiat Panda minimaal 17.190 euro. Dat is bijna 10 mille meer! Natuurlijk is er ook inflatie, maar dit illustreert het probleem van de nieuwprijzen. Die vierkante Panda kon je in 2003 overigens ook nog nieuw kopen, kostte toen maar 6 mille. Maar de kreukelzone dat ben jij (@michaelras).

Bovag

Onze @wouter heeft naast onze best beluisterde autopodcast van onder andere Pergine Valdarno en Nieuwendijk nog een klusje. Vandaag zat hij met Meindert Schut bij de BNR Autoshow in gesprek met Branchemanager Bovag Autodealers Geert Brummelhuis.

De Bovag houdt in de branche barometer bij hoe het met de markt staat en op dit moment staan de eerste drie kwartalen van 2023 op een rijtje. Belangrijkste punt dat uit de barometer blijkt is dat de nettowinst per autodealer gedaald is naar 1,34 procent. Vorig jaar was dat nog 1,78 procent. Dus die dealers leveren aardig in.

Dat terwijl de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar juist met 16,4 procent is gestegen. Maar door hogere kosten van bijvoorbeeld het personeel en energie, stijgende rente en toenemende voorraden is de winst dus een stuk lager.

Orderintake zorgwekkend

Geert Brummelhuis geeft aan dat de order intake van nieuwe auto’s zorgwekkend laag is in ons land. Vooral voor elektrische auto’s is op dit moment echt minder interesse. Dat komt vooral door het overheidsbeleid volgens hem.

De Bovag zet in op langetermijnstimulering. Zo wil de Bovag een correctie op de motorrijtuigenbelasting op EV’s die er in 2026 aan zit te komen. Die houdt de mensen die nu een nieuwe elektrische auto willen kopen tegen. Zo’n EV is zwaar en gaat dus veel in de belasting kosten straks.

De invoering van motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s moet er wat de Bovag betreft gewoon niet komen. Daarnaast moet de fiscale bijtelling ook voor langere termijn worden vastgelegd.

Prognose 2024

Een nieuwe auto kost nu dus gemiddeld 32 duizend euro. Dit komt volgens Brummelhuis vooral door de elektrische auto. Die is namelijk duurder in aanschaf. We komen dit jaar uit rond de 360 duizend auto’s en dat verwachten de Bovag en de Rai Vereniging ook voor volgend jaar. Al zijn dat al historische lage cijfers, daar zal hard voor gewerkt moeten worden volgend jaar.

Er zijn gewoon weinig orders in de markt. Dat kun je nu nog niet zien, omdat wat nu wordt uitgeleverd en meegeteld backorders zijn die al enige tijd geleden geplaatst zijn. De orderintake is laag en volgend jaar zien we pas hoe dat zich ontwikkelt.

Markt gebruikt

De occasionmarkt wordt steeds belangrijker, ook voor de dealers. Die hebben veel jong gebruikt staan, maar moeten wellicht ook wat oudere auto’s gaan aanbieden voor mensen met een kleinere portemonnee.

Nieuw is door hogere rente ook de private lease duurder geworden en ook de financiering voor de aankoop van een auto is flink in prijs gestegen door de hoge rente. Door al deze ontwikkelingen is de schaarste eraf en dat merk je dus op de occasionmarkt.

Benieuwd wat volgend jaar gaat brengen!