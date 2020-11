Volkswagen gooit met miljarden om Tesla te kunnen verslaan - Autoblog.nl

Door miljarden te investeren in elektrische auto’s en software wil Volkswagen groot kunnen blijven.

Volgens aanhangers is het bedrijf de grootste dreiging voor de traditionele auto-industrie: Tesla. In het afgelopen decennium heeft de fabrikant er hard aan gewerkt om een serieuze concurrent te worden op het gebied van elektrische auto’s. Een concurrent wiens hete adem andere autofabrikanten zeker in hun nek kunnen voelen. Zo ook Volkswagen, een bedrijf dat hardop de angst uitspreekt de volgende Nokia te kunnen zijn.

Hoe Volkswagen dat wil voorkomen? Door miljarden te investeren om het bedrijf te kunnen transformeren. Vandaag heeft Volkswagen een nieuw plan aangekondigd, waarin het bedrijf daar nóg meer in wil investeren. In de komende vijf jaar gaat praktisch de helft van Volkswagens investeringsbudget van ongeveer 150 miljard euro naar elektrische auto’s, hybrides en het ontwikkelen van eigen software. Dat is tien procentpunt meer dan in het vorige plan.

Maar waar gaat dat geld allemaal naar toe? Elektrische auto’s? Ja en nee. Elektrische auto’s maken met 35 miljard euro wel het grootste deel uit van dit 73 miljard euro kostende plan. Maar volgens het vorige plan zou 33 miljard euro al naar elektrische auto’s gaan. Hier is dus eigenlijk niet veel veranderd.

Volkswagen investeert miljarden in software

Nee, Volkswagen zoekt het eerder in software. Eerder wilden de Duitsers namelijk ‘slechts’ 27 miljard euro steken in zowel hybride auto’s als in software. Hiervan was de helft voor hybrides en de andere helft voor software. Nu gaat dat bedrag volledig naar software en is er 11 miljard euro vrijgemaakt voor hybrides. Volkswagen denkt dat software een cruciale rol zal spelen in de toekomst van het bedrijf. Daarom dat het Car.Software heeft opgericht, waarmee het zelf de besturingssysteem van een auto wil ontwikkelen. Nu bestaat een Volkswagen voor tien procent uit eigen code. Dat moet zestig procent worden. Een ‘groot deel’ van het geld moet ook naar kunstmatige intelligentie en autonoom rijden gaan.

Het bedrijf communiceert ook waar het bedrijf qua elektrische auto’s en hybrides in de toekomst wil staan. Per 2030 moeten er zeventig volledig elektrische modellen zijn. Zo’n twintig hiervan bouwt het bedrijf al. Daarnaast moeten er binnen tien jaar zestig hybridemodellen zijn, waarvan we iets meer dan de helft nu al kunnen kopen. Verwacht dus een stuk meer nieuwe BEV-modellen dan hybridemodellen van VAG.

Overigens zegt het bedrijf ook iets interessants over wat voor soort elektrische auto’s ze willen maken. Er zijn namelijk twee elektrische platforms bij Volkswagen in ontwikkeling. Enerzijds is er het bekende MEB-platform. Hier rijden de meer ‘mainstream’-modellen op, zoals de ID-auto’s. Daarnaast is er ook een PPE-platform, wat staat voor premium platform electric. Hier moeten dus de wat duurdere auto’s op rijden. Dit is ook de opvolger van het platform waar de Porsche Taycan en Audi e-tron op gebouwd zijn. Over tien jaar moeten er 19 miljoen MEB-auto’s zijn en 7 miljoen PPE-modellen. Dat lijken opvallend veel premiumauto’s te zijn, waarmee Volkswagen min of meer lijkt te zeggen dat elektrisch nog niet helemaal iets voor de massa gaat zijn. Over dezelfde periode verwacht VAG 7 miljoen hybrides te bouwen. Uiteindelijk hoopt Volkswagen zo de transitie te kunnen maken naar een ‘bedrijf dat focust op digitale, elektrische mobiliteit’,