Suzuki Jimny keert terug als snoezig bestelbusje - Autoblog.nl

De vierzitter is exit, daar krijgen we deze Suzuki Jimny in bestelbusje-uitvoering voor terug.

Enkele voorraadmodellen zijn nog te koop, maar zelf nieuw samenstellen kan niet meer. De Suzuki Jimny met achterbank gaat de Europese markt verlaten. Waarom zegt Suzuki in het persbericht niet, maar waarschijnlijk heeft het iets met CO2 te maken. Autofabrikanten moeten immers rekening houden met een maximum van gemiddeld 95 gram CO2 over het gehele wagenpark. Zoals we eerder schreven worden commerciële N1-voertuigen niet meegeteld bij die regel. Hoe maak je van een passagiers 4×4 een N1-auto? Nou, door die achterbank weg te mikken, bijvoorbeeld.

Suzuki noemt deze nieuwe Jimny de Jimny Professional. In plaats van een achterbank krijg je een grotere bagageruimte, met bagagerek achter de voorstoelen. Zo krijg je een laadruimte van maximaal 863 liter, wat 33 liter meer is dan de versie met achterbank. Het laadvermogen wordt ook flink meer, van 115 kilogram naar 150 kilogram.

Het uiterlijk van de Jimny past Suzuki niet aan, de motorisering ook niet. De Jimny wordt nog steeds geleverd met de 1,5-liter viercilinder met 108 pk en vierwielaandrijving. Dual Sensor Brake Support, High Beam Assist, Lane Departure Warning en meer blijft standaard bij de Jimny. Nieuw is een eCall-systeem, die bij een ongeval automatisch een noodoproep kan plegen.

In de eerste helft van 2021 komen de eerste Jimny Professionals naar Nederland. Prijzen worden op een later moment bekend gemaakt. Belangrijk detail: de Jimny voldoet qua grootte van de laadruimte niet aan de regels voor een grijs kenteken. BPM terugvragen zit er bij de Jimny Professional dus niet. Suzuki-importeur NIMAG zegt tegen Autoblog dat de Jimny ‘zeer waarschijnlijk’ in het tweede kwartaal van 2021 als bestelbusje onze kant op komt.