Rinus VeeKay: 'Ik denk dat ik genoeg talent heb voor F1' - Autoblog.nl

Oog op een stoeltje heeft hij nog niet, wel denkt de Nederlandse VeeKay genoeg talent te hebben voor de F1.

Na een podium op Indianapolis, het winnen van de Rookie of the Year-titel én een contract voor 2021, kan je wel stellen dat de Nederlandse Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout een aardig succesvol jaar achter de rug heeft gehad. VeeKay doet met raceteam Ed Carpenter Racing mee aan de IndyCar. Dit jaar had hij zijn debuutseizoen, waarbij hij als veertiende eindigde. Vrijdag was hij bij de BNR Nationale Autoshow om over zijn succesvolle eerste jaar te praten.

Om te beginnen met zijn beste race van dit jaar, de GMR Grand Prix op Indianapolis van vrijdag 2 oktober. Tijdens de kwalificaties wist hij de beste tijd neer te zetten en startte hij op pole. Een deel van de race stond hij ook op de eerste plaats, maar die wist hij niet tot het einde te behouden. Toch wist hij zijn eerste podiumplek ooit te verzilveren.

Poleposition was echt heel fijn. Daarna was ik ook heel blij met mijn podiumplek… Maar toch denk ik dat daar iets meer in had gezeten. Daar ben je natuurlijk topsporter voor, je bent nooit tevreden. Tegelijkertijd is het wel mijn eerste podium, die neemt niemand ooit meer van je af. Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout

Een andere, bekendere race op hetzelfde circuit, is de Indy 500. Ook op die race kijkt VeeKay positief terug. “Daar kwalificeerde ik als vierde en was ik de fastest teenager ever in de Indy 500. Dat is best cool. Tijdens de race zelf heb ik ook een klein foutje gemaakt, maar sinds die Indy 500 heb ik echt mega resultaten gehad.”

De IndyCar mag misschien wel de absolute Amerikaanse top zin op het gebied van open wheel racing, op internationaal niveau is er natuurlijk nog een trapje hoger: de Formule 1. “Ik denk zelf dat ik over de talent beschik om mee te doen aan de F1”, zegt VeeKay. “Maar je moet zien of je die kans wel kan krijgen. Ik ben daar zelf nu niet mee bezig. Mijn hele mind is gefocust op IndyCar. In 2016 hebben we de keuze gemaakt om naar Amerika te gaan. Om dat te volgen. Volgend jaar ga ik daar ook weer fulltime aan meedoen. De eerste overwinning is het grote doel, ik moet gewoon elke race beter worden. Ik doe mee om de beste te zijn, om races te winnen en om als ik klaar ben een legende te zijn.”

