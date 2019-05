Volkswagen Grand California is voor de rijke surfdudes

En die bestaan bijna niet.

Campers zijn geweldig, maar absoluut niet goedkoop. Avonturiers met ‘Van Life’-ambities die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt, hebben veelal geen geld om een klein vermogen uit te geven aan een nieuw exemplaar. De Volkswagen California, bijvoorbeeld, kost in Nederland al gauw 60.000 euro. Het spreekt dus voor zich dat de nieuwe, grotere Grand California een klap duurder is.

Begrijp het niet verkeerd: het zijn fantastische, veelzijdige machines, qua prijs zijn ze zeker niet voor iedereen weggelegd. Dit geldt ook voor de Grand California. Volkswagen heeft vandaag de prijs van de zogenaamde ‘600’ bekendgemaakt en die is absoluut niet mals. Wie het instapmodel van de nieuwe Grand California op de kop wil tikken, dient tenminste 74.181 euro over te maken naar Volkswagen. Later komt de Grand California 680 met zijn langere wielbasis op de markt.

De huidige instapversie wordt geleverd met een 177 pk sterke 2.0 TDI, die gekoppeld is aan een achttrapsautomaat. Veel extra kosten zullen er hoogstwaarschijnlijk niet bijkomen, want de Grand California wordt standaard geleverd met een groot aantal voorzieningen. Zo heeft hij airco, cruise control, comfortstoelen en elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels.

De Grand California is 6 meter lang en 3 meter hoog. Binnenin de Volkswagen kom je aan ruimte dus niets tekort en zul je je relatief eenvoudig door de camper kunnen voortbewegen. De grotere California heeft o.a. een geïntegreerd bed (1,93 x 1,36 m), een complete badkamer met douche en een aangename keuken. Hij is tevens uitgerust met allerlei veiligheidssystemen, zodat er onderweg weinig verrassingen zullen zijn.