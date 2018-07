Volkswagen California XXL gaat in productie

Zin in!

Volkswagen campers hebben door de jaren heen een flinke reputatie op weten te bouwen. Sterker: misschien is het inmiddels wel een soort cult. De Duitsers zijn in ieder geval nog lang niet klaar om te stoppen met het produceren van vakantievoertuigen. In plaats daarvan gaan ze nu juist uitbreiden.

De bestaande campers, die gebaseerd zijn op de huidige Volkswagen T6 California, worden binnenkort bijgestaan door de grotere, op de Volkswagen Crafter gebaseerde California XXL. Vorig jaar zag je een studiemodel van deze camper, en ook nu krijg je hem weer te zien. De reden? Wel, Volkswagen is nog niet gereed de auto in zijn volledigheid te tonen, maar doet wel uit de doeken dat de California XXL later dit jaar, in augustus, op de Caravan Salon in Düsseldorf onthuld zal worden.

Dat Volkswagen wederom het studiemodel laat zien, doet verder niets af aan de California XXL. De productiecamper moet er namelijk grotendeels hetzelfde uit komen te zien als het studiemodel. Echter moeten we niet verwachten dat de California XXL er exact hetzelfde uit gaat zien als het concept. Wél wil Volkswagen de camper, net als het studiemodel, ruim en licht houden. Of opties als het panoramadak, de projector en de fijne interieurverlichting in de productieversie belanden, is vooralsnog niet bekend. De California XXL wordt gebaseerd op de medium wielbasis versie van de Crafter.