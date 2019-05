Hier is de Ford Focus ST Wagon, en wat ‘ie kost

Een maatje groter kost bij Ford bijna niets extra's.

Na de onthulling van de nieuwe Ford Focus maakte het bedrijf toch het een en ander goed met de ST. Waar het normale model iets te tam en Koreaans voor de dag kwam, herpakte Ford zich met het gedurfde lijnenspel van de opgewaardeerde versie. Vandaag voegt het merk de grotere ST Wagon aan zijn gamma toe. Als toetje onthult het de prijzen van beide auto’s.

Een van de best rijdende auto’s in zijn klasse – zo niet de beste – is nu ook verkrijgbaar in een iets praktischere maat. Dit is dus dé optie voor rappe papa’s en mama’s die wel het enthousiasme en de extra emotie van de ST willen ervaren, maar tegelijkertijd ook kinderen en waarschijnlijk een of ander huisdier mee moeten zeulen. Net als de ST is ook de ST Wagon voorzien van een 280 pk sterke 2,3-liter EcoBoost-motor en een elektronische sperdifferentieel. Het turbobenzineblok trekt de auto in 6 seconden naar de 100 km/u.

Handig is overigens dat de Focus ST voortaan met een trekhaak besteld kan worden. In het verleden was dit niet mogelijk. De Focus ST kan geremde aangehangwagens tot 1.600 kg meenemen.

De nieuwe Focus ST heeft een behoorlijk prijskaartje, maar kost minder dan zijn concurrent. Ford wil met de nieuwe Focus ST bijvoorbeeld in het vaarwater terechtkomen van de Renault Mégane R.S. en dit is ze redelijk gelukt. De auto kost in Nederland tenminste 49.100 euro, waarmee hij iets goedkoper is dan de R.S. 280. De ST Wagon kost 1.000 euro extra. Vanaf juli staat hij in de showroom.