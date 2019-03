Het bewijs dat Volkswagen superleuk is

Kijk: ze kunnen dit dus ontwerpen.

Het is een autotype dat je moet liggen: de buggy. In principe is een buggy vrij nutteloos. Je kan er echt helemaal niets mee. Ze zijn niet snel (althans, de meeste niet), de wegligging is matig en ze zijn zo praktisch als koplampen gemaakt van Fruitella. Volkswagen maakt het niet uit: die laten zien dat ze het nog steeds kunnen. Daarmee maken ze wellicht dezelfde chronische fout als met de New Beetle, overigens. Daar komen we zo even op terug.

De originele Volkswagen Buggy was niets meer of minder dan handig garagewerk. Je kon de pakketten gewoon bestellen. Op basis van een kever platform kon je dan de koets van een buggy erop zetten. Het was leuk in de jaren ’70, maar een beetje quad is tegenwoordig goedkoper (en leuker). Voor Volkswagen maakt het niet uit. Ze zijn in stroomversnelling bezig met hun elektrische ‘ID’-lijn. Dat dat gepaard gaat met leuke auto’s, moet de I.D. Buggy bewijzen.

De I.D. Buggy Concept heeft een 204 pk sterke elektromotor met een 62 kWH-accupakket. Ondanks dat vermogen is ‘ie nauwelijks sneller dan een beetje opgepepte Buggy uit de jaren ’70: je hebt 7,2 seconden nodig om de 100 km/u te halen. Op een volle lading kun je 250 km ver komen. Dat durfde je niet met een echte Buggy.

Dan nu even terug naar de fout met de New Beetle. De originele Kever dankte zijn vormgeving aan de layout van de auto. Daardoor kreeg de auto zijn kenmerkende profiel en diens bijnaam. Die lijnen kopiëren op een Golf-chassis was gekkenwerk. Met de ID herhalen ze die fout een beetje. Een Buggy was leuk omdat je een keverchassis voor een appel en ei kon krijgen. Zo’n MEB-platform (waar de I.D. Buggy op staat) is vooralsnog vrij kostbaar.