Stopt Alfa Romeo nu écht met de 4C? - Autoblog.nl

Voor de Amerikaanse markt werd de 4C nog even geproduceerd, maar het lijkt alsof Alfa Romeo daarmee stopt.

In Nederland is de 4C al niet meer te koop, maar in de Verenigde Staten nog wel. Of althans, vooralsnog wel. In 2019 kapten ze al met de coupévariant, maar de Spider was sindsdien gewoon te koop. Al lijkt Alfa Romeo daar snel een einde aan te willen brengen. Vandaag kondigen ze namelijk de Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo aan, een ode aan ’s werelds eerste supercar. Waarin de nogal tragische woorden passes the torch staan. Met andere woorden, na dit exemplaar is het écht uit met de 4C-pret en stopt Alfa Romeo dus met de productie.

Dus wat krijg je bij je speciale 4C Spider? Om te beginnen bij de kleur. Een leek noemt die kleur rood, maar Alfa Romeo noemt deze Rosso Villa d’Este. Deze lak heeft drie lagen. Uniek aan deze 4C Spider is dat het koolstofvezel-chassis ook rood is. Volgens Alfa Romeo is het voor het eerst dat je een doorzichtige rode lak krijgt op het chassis van een 4C Spider.

De velgen zijn de klassieke ‘wiel met vijf cirkels’-velgen, deze keer in grijzig goud. De voorste velgen zijn 18 inch, de achterste 19 inch. In de binnenkant vinden we twee sportstoelen in zwart Dinamica-suède en tabakkleurig leer. Daarnaast krijg je overal 4C Spider 33 Stradale Tributo-emblemen.

Iedere auto krijgt tot slot een genummerd boek over de geschiedenis van zowel de 4C als de 33 Stradale. Die 33 Stradale wordt gezien als een van ’s werelds eerste supercars. Alfa Romeo produceerde daar eind jaren ’60 achttien stuks van. Deze straatversie van de Tipo 33 had een 2,0-liter V8 onder de motorkap die 230 pk en 206 Nm produceerde. De topsnelheid was 260 km/u, de 0-100 km/u haalde de auto in ‘minder dan zes seconden’.

Iedere speciale 4C Spider krijgt praktisch alle opties mee, waaronder een Akrapovič-uitlaat, een race-tuned onderstel, bi-xenonkoplampen en spiegelkappen met Italiaanse vlag. Alfa Romeo past motorisch niks aan, de 1,75-liter turbomotor produceert 237 pk en 350 Nm. Nul naar 97 km/u is in 4,1 seconden klaar, de topsnelheid is 257 km/u. Alfa Romeo maakt 33 stuks van de 4C Spider 33 Stradale Tributo voor de Amerikaanse markt, een prijs is niet bekend.