Nederlandse prijs Regis Epic0 bekendgemaakt

Het betreft hier een volledig elektrische bestelbus voor klussen in de stad.

De Regis Epic0 is vanaf heden verkrijgbaar in Nederland. De elektrische bedrijfswagen heeft een maximaal laadvermogen van 700 kg en beschikt over een actieradius van 170 kilometer. De bestelauto is zo ontworpen dat deze wendbaar is in stadsgebied. Met de beperkte actieradius heb je buiten de stad ook amper iets te zoeken.

De Epic0 beschikt over een stalen cabine en een chassis van staal. Extra verstevigingen in de cabine zorgen voor een stijf compartiment. Aan de basis van de Epic0-range liggen een 100% elektrische aandrijflijn en een lithium-ion batterijpakket met een capaciteit van 11 kWh (Standaard) of 14 kWh (Long Range). De bedrijfsauto is leverbaar in twee snelheidsvarianten. De eerste is een 50 km/u versie met een maximale range van 170 km (WLTP). De tweede, een 75 km/u variant met een rijbereik tot 130 km/u (WLTP), kan bijvoorbeeld in Amsterdam ook de ring op, als logistieke oplossing tussen een hub aan de rand van de stad en een milieuzone in de binnenstad.

Men levert de Epic0 met een onboard lader en heeft laadcapaciteit van 3,7 kWh. Via een Type 2 Mennekes stekker is de LEV bij vrijwel iedere laadpaal op te laden. Het opladen van een volledig lege batterij vergt zo’n 5 uur (6 uur voor de Long Range-versie). Een nacht aan de lader betekent een volle accu in de ochtend. Laden van 30% tot 80% neemt ongeveer een uur in beslag.

De bestelauto is te krijgen als pick-up, een gesloten-bestelversie en een kipper. Alle drie zijn ze er als 11 kW- en 14 kW-uitvoering en in een 50 km/u en 75 km/u variant. Naast deze standaard opbouwvarianten is de Epic0 er vanaf januari 2020 tevens als chassiscabine voor individuele opbouwwensen en als koeltransport- en afvalcollectieauto.

Prijzen beginnen bij 25.950 euro. Dan heb je een Regis Epic0 Pick-up 11 kW. Voor 26.850 euro scoor je een Kipper 11 kW en de Van 11 kW gaat 27.350 euro kosten.