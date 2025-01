Volkswagen ID.7 rijdt 941 kilometer op één acculading

Kijk eens aan, niet meer laden onderweg naar vakantie. Of toch wel?

Er wordt wel eens geklaagd dat de WLTP-range niet haalbaar is praktijk, maar Volkswagen bewijst even het tegendeel. De ID.7 heeft een WLTP-range van 709 kilometer, maar eerder reed Volkswagen al 794 kilometer. Nu zijn ze daar nog eens even dunnetjes overheen gegaan.

Met een ID.7 Pro S heeft Volkswagen maar liefst 941 kilometer afgelegd op één acculading. Als je nu denkt ‘mooi, kan ik zonder laden naar Zwitserland rijden’ dan heb je het helaas mis. Het gaat namelijk om een efficiëntietest op het circuit van Nardo.

Op dit circuit werd ooit de Bugatti Veyron getest, maar met de ID.7 ging het allemaal wat minder hard. De gemiddelde snelheid was namelijk 29 km/u… Toch is dit volgens Volkswagen representatief. Dit is de “typische snelheid van stadsverkeer tijdens het spitsuur,” aldus Volkswagen. In dat geval is het verbruik 9,2 kWh per kilometer.

Als jij een ID.7 koopt en je rijdt gemiddeld 29 km/u onder ideale omstandigheden heb je dus 941 kilometer range. Aan die wetenschap heb je misschien niet zoveel, maar eerlijk is eerlijk: 709 kilometer WLTP-range is ook gewoon heel goed. Er zijn maar een handjevol auto’s die dat beter kunnen en dan praat je bijvoorbeeld over een EQS die dik een ton kost.