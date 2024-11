Dit zijn de EV’s met de grootste actieradius (2024)

Met welke elektrische auto die je nu kunt kopen kom je het verst aan één stuk?

Actieradius zou zomaar eens de term kunnen zijn die we het afgelopen jaar het vaakst gebruikt hebben. Andere jaren ging de term hand in hand met het fenomeen ‘laadstress’, maar daar hoor je tegenwoordig nog maar weinig van. En terecht, zo blijkt uit de tien EV’s met grootste actieradius van 2024.

We zijn voor dit lijstje door de verschillende prijslijsten, brochures en configuratieschermen gekomen van veel verschillende merken. Toch zijn er een aantal fabrikanten die vaker dan eens voorkomen in het rijtje met de grootste range. Maar zoals dat voor meer zaken geldt: het gaat niet om de grootte, maar wat je ermee kan.

De opgegeven cijfers zijn volgens de WLTP-richtlijnen getest. Dat wil zeggen dat we een goede indicatie krijgen, maar dat je het bereik hieronder niet snel zult halen. De vuistregel die wij hanteren: ongeveer 3/5 van de range houd je over. Dus zeg dat een EV 500 kilometer haalt, dan is dat in de werkelijkheid zo’n 300 kilometer.

Eervolle vermelding

Voor we beginnen aan de top tien willen we graag even stilstaan bij de auto hierboven: de Fisker Ocean. De nieuwe EV van Henrik Fisker had best een verkoophit kunnen worden. Hij ziet er bijzonder uit, is een crossover, is best betaalbaar en komt ook nog eens ver. Met een opgegeven actieradius van 707 kilometer had de Ocean een keurige vijfde plaats te pakken in de lijst met EV’s met de grootste actieradius. Helaas mocht het niet zo wezen. Rust in vrede, lieve Ocean.

10. Peugeot E-5008 230 – 668 kilometer

We trappen af met een zevenzitter. Hadden wij ook niet verwacht. Ook niet dat Peugeot in staat was om een giga-EV te bouwen met ruim 650 kilometer aan rijbereik. Dat heeft uiteraard met het platform te maken. De elektrische 5008 staat op het STLA-Medium platform van Stellantis, Op dezelfde basis staan voorlopig de E-3008 (daarover later meer) en de Opel Grandland. Die Opel haalt trouwens maar 520 kilometer op een volle accu. Hoe dan ook, de E-5008 met 668 kilometer aan rijbereik kost minimaal € 52.915.

9. Mercedes EQE 350+ – 687 kilometer

Kijk, een aero-freak als de Mercedes EQE kan natuurlijk niet ontbreken. De elektrische Merc is er in dertien verschillende uitvoeringen. De versie met de grootste range is de EQE 350+. Met de accu op 100 procent kun je 687 kilometer aan de slag. Zowel de Business- als de Sport Edition-uitvoering heeft zoveel rijbereik en zijn even sterk (292 pk). De Business kost minimaal € 75.836, de Sport € 79.466.

8. Mercedes EQS SUV 450+ AMG Line – 697 kilometer

De volgende in het rijtje van EV’s met de grootste actieradius is nog een Mercedes, namelijk de chiquere en grotere EQS SUV. Ga je voor de langste adem, dan kies je de 450+ AMG Line van minimaal € 129.660. In ruil voor dat bedrag krijg je een 360 pk sterke elektrische SUV die in 6,2 seconden naar de 100 km/u sprint. Mocht je EQE van daarnet of deze EQS nieuw willen, haast je dan. De Mercedes EQ-lijn gaat namelijk de prullenbak in.

7. Peugeot E-3008 230 – 700 kilometer

Daar is ie dan: de Peugeot E-3008 die je nog tegoed had. Voorlopig is dit de sterkhouder op het gebied van rijbereik binnen de Stellantis-groep. Volgens de WLTP-gegevens moet je 700 kilometer aan een stuk kunnen rijden. En dat voor nog geen € 50.000. Wel voor € 49.915 trouwens. Het moederbedrijf van onder andere Peugeot belooft dat er volgend jaar nog zes modellen verschijnen op dit platform. Wellicht wordt de E-3008 dan alweer van de troon gestoten.

6. Tesla Model 3 Long Range RWD – 703 kilometer

Dan door naar de goedkoopste optie in de lijst van EV’s met de grootste actieradius: natuurlijk de Tesla Model 3. Hiervoor dien je de Long Range-uitvoering met achterwielaandrijving aan te kiezen. Vergeet niet de 18-inch Photon-velgen aan te vinken. Met de duurdere 19-inch wielen kom je namelijk maar 640 kilometer ver. Laat je de Model 3 LR RWD helemaal stock, dan kost ie € 45.990.

5. Polestar 3 Long Range Single Motor – 706 kilometer

De recentste uitvoering van de Polestar 3 is de goedkoopste en ook nog eens de versie die het verst komt. Met één elektromotor die zijn vermogen van 229 pk naar de achterwielen stuurt, moet je ruim 700 kilometer aan een stuk kunnen afleggen. Dat kost wel wat: minimaal € 79.950. We zijn benieuwd of de aanstaande 5 en 6 verder komen met een volle batterij.

4. Volkswagen ID.7 Pro S – 709 kilometer

Over de gehele breedte mag het dan misschien niet geweldig gaan met onze vrienden uit Wolfsburg, maar de ID.7 is nog wel een stukje vakmanschap van VW. Inmiddels is er ook een GTX– en Tourer-versie. Die Tourer kun je met een maximale actieradius van 690 kilometer bestellen. Niet misselijk, maar voor het grootste rijbereik moet je de Pro S hebben. Deze uitvoering gaat in Nederland voor minimaal € 60.990.

3. Tesla Model S AWD – 723 kilometer

De wielen onder de Tesla Model S maken nogal een verschil. Kies je de standaard 19-inch velgen die Tesla, ‘Tempest’ noemt, zorgen volgens het merk voor 89 kilometer extra rijbereik. Kies je namelijk voor de open 21-inch Arachnid-velgen, dan haal je 634 kilometer op een volle accu. Ga je voor de kleinere aerovelgen, dan komt de Model S 723 kilometer ver. En je bespaart ook nog eens € 4.900. Overigens haalt de Model S Plaid met de Tempest-velgen een afstand van 695 kilometer.

2. Mercedes EQS 450+ Luxury Line – 802 kilometer

Mercedes pakt het zilver in de lijst met EV’s met de grootste actieradius. De EQS is op dit moment de elektrische Merc die het verst komt op een volgeladen batterij. Om specifiek te zijn, is dat de EQS 450+ Luxury Line. Hiermee doorbreek je de magische grens van 800 kilometer aan rijbereik (tenminste, volgens WLTP). Dat kost wel minimaal € 112.720. Doe het nu het nog kan.

1. Lucid Air Grand Touring – 960 kilometer

De onbetwiste range-koning onder de EV’s is al jaren deze knaap: de Lucid Air. Op dit moment is de Grand Touring-uitvoering de versie die je wilt voor de meeste kilometers. De GT komt standaard 882 kilometer ver met een volle kWh batterij, maar ook hier kun je een velgkunstje uitvoeren. Vink de 19-inch Aero Range-wielen aan en de EV met de grootste actieradius komt volgens Lucid 960 kilometer ver.

En dat zonder meerprijs. Voor de elektrische auto met de grootste actieradius moet je tenminste € 132.900 meebrengen. Daarmee is het ook de duurste auto in dit lijstje, maar ach, je moet er wat voor over. Daarnaast heb je ook 831 pk aan vermogen, een 0-100-tijd van 3,2 seconden, een topsnelheid van 270 km/u en een auto die je niet op iedere hoek van de straat ziet staan.