Volkswagen ID. Buzz uit productie gehaald: toch niet populair genoeg?

De productie van de Volkswagen ID. Buzz ligt momenteel plat. Niet voor eeuwig, maar het is wel een belangrijk realisatiemoment.

Wat hebben de Hyundai Ioniq 5, Renault 5 en Volkswagen ID. Buzz met elkaar gemeen? Dat het EV’s zijn waar teruggegrepen wordt naar het verleden om met iets nieuws te komen. En het mooie is: qua aandacht trekken (op een positieve manier) werkt het. Zelfs mensen die nog een beetje koudwatervrees hebben rondom EV’s zien auto’s als deze wel zitten. Is dat toeval? Niet echt. Retro, of teruggrijpen naar je verleden, is een wapen tegen de nieuwe merken die niet al decennialang in het vak zitten. We hebben toch altijd de neiging om aan de hand van nostalgie een rooskleurig beeld te tekenen.

ID. Buzz

De Volkswagen ID. Buzz geeft een keerzijde van dit idee weer. We willen niet beweren dat het een slechte auto is, maar het is nooit de goedkoopste ruimtewonder geweest. De commerciële versie was er vroeg bij met het zijn van een EV-busje, maar levert her en der ook in vanwege zijn styling. Kortom: je moet hem ook echt leuk vinden voordat hij écht zijn geld waard is. En als dat zo is: prima, dan heb je er een tof ding aan. Maar rationeel zijn er betere opties. Helemaal nu de ‘nieuwigheid’ er een beetje af is, wordt het toch wel echt belangrijk dat je ook waar voor je geld krijgt. Nogmaals: niet dat dat pertinent niet zo is, maar het moet meer zijn dan een leuke smoel.

Volkswagen stopt productie ID. Buzz

En die vraag valt dus inderdaad tegen. Vandaar dat Volkswagen vandaag heeft besloten om de productie van de ID. Buzz tijdelijk stop te zetten, zoals eigenlijk al bekend was. Maar goed, de datum is dus nu: we zitten er middenin. Op 24 oktober zou de fabriek weer aangeslingerd worden. Maar het is weer een model dat tijdelijk uit productie wordt gehaald en nu zijn de echte redenen ook duidelijk. En die sluiten aan bij meerdere productiepauzes van de laatste tijd: geld, concurrentie, veranderende marktomstandigheden. Oftewel: de vraag naar de ID. Buzz is afgenomen dankzij nieuwe rivalen (onder meer vanuit het grote boze China) en meer bouwen heeft geen zin als de reeds gebouwde voorraad op dealerterreinen stof staat te vangen.

Nu is natuurlijk de vraag: hoe nu verder? Volgens Automotive News gaat Volkswagen de sabbatical van de ID. Buzz-productie gebruiken om “de strategie te herzien”, gezien de verwachte stevige concurrentie. Wat dat precies inhoudt wordt niet genoemd, maar naar verluidt zou de ID. Buzz wat sappiger aangeboden worden (denk aan (financiële) tegemoetkomingen). Wat ook meespeelt overigens is dat Volkswagen de ID. Buzz lanceerde in de VS, waar men reikhalzend uitkeek naar de toffe bus. Ook dat blijkt met net geen 5.000 verkochte units tegen te vallen. Deels omdat het ding vrij prijzig is en deels omdat de ‘korte’ Buzz niet aangeboden wordt, enkel de verlengde versie. De Cargo-versie kunnen Amerikanen dankzij de chicken tax helemaal op hun buik schrijven. In Europa scoort de Cargo namelijk veel beter dan de personenversie, wat ergens wel logisch is.

Afijn, het einde is nog niet volledig in zicht voor de Volkswagen ID. Buzz, maar het model heeft even een nieuwe impuls nodig. Vandaar een korte productiestop.