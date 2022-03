Gezocht: het mooiste Volkswagen-busje van Nederland

Ter ere van het 75-jarig jubileum organiseert Volkswagen een tour met de 75 mooiste Transporters van Nederland.

Vorige week was ‘ie dan eindelijk daar: de langverwachte Volkswagen ID. Buzz. Toevallig (of niet) valt deze introductie precies samen met een jubileum. Volkswagen bestaat namelijk 75 jaar in Nederland. 75 jaar geleden ontstond ook het idee voor de T1. De eerste elektrische bus van Volkswagen grijpt terug naar de T1 en daarmee is het cirkeltje dus helemaal rond.

Zoals bekend heeft de T1 een Nederlands tintje, want het begon 75 geleden allemaal met een schetsje van Ben Pon. Hiermee ging hij naar de Volkswagen-fabriek en we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Er zijn inmiddels meer dan 13 miljoen Transporters verkocht en het schetsje hangt nu in het Rijksmuseum.

Volkswagen wil het 75-jarig jubileum hier in Nederland niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om dit heugelijke feit te vieren organiseren ze een toertocht met 75 Volkswagen-busjes.

Iedereen die in het bezit is van een Transport mag zich aanmelden, of het nu een T1 is of een T7. Dat betekent niet dat iedereen ook mee kan rijden, want er is plaats voor niet meer dan 75 busjes. Er wordt daarom een selectie gemaakt van de 75 mooiste busjes.

De ‘Bus to Buzz’-tour vindt plaats op 1 juni en zal van start gaan bij Pon in Leusden. Vervolgens zullen er verschillende locaties aangedaan worden die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van het Volkswagen-busje. Uiteraard zal de nieuwe ID. Buzz ook van de partij zijn. Aan het eind van de dag zal een vakkundige jury uit de 75 deelnemers de mooiste Volkswagen-bus van Nederland kiezen.

Ben je zelf ook de trotse bezitter van een bijzondere Volkswagen Transporter? Dan heb je tot 6 mei de kans om je aan te melden op de website van Volkswagen.