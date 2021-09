Volkswagen doet onnodig geheimzinnig met de ID.5

We weten precies hoe de Volkswagen ID.5 eruit gaat zien, maar toch staat de ID.5 nog gecamoufleerd op de IAA.

Automerken maken het graag spannend. Er wordt vaak een hele lange aanloop genomen naar een introductie, met concept cars, gecamoufleerde auto’s, teasers, noem het allemaal maar op. Bij opwindende auto’s is dat een leuke manier om het publiek warm te maken voor de introductie. In het geval van de ID.5 is dat alleen een beetje onnodig.

De reden is vrij simpel: de ID.5 helemaal geen nieuw model. De auto is namelijk identiek aan de ID.4, met als enige verschillen de aflopende daklijn en een spoilertje. Je hebt dus geen bijster rijke fantasie nodig om je voorstellen hoe die eruit komt te zien. Zeker niet omdat we de ID.Crozz al jaren kennen en we de ID.5 al in camouflage hebben gezien.

Toch rekt Volkswagen de aanloop naar de introductie nog wat langer uit. Ze hebben de Volkswagen ID.5 namelijk wel meegenomen naar de IAA, maar zonder de camouflage te verwijderen. Het uiterlijk blijft dus nog een ‘geheim’.

De ID.5 wordt overigens meteen in de dikste uitvoering gepresenteerd: de GTX. Waaraan je dat kunt zien? Eigenlijk alleen aan het naambordje. Zoals we zagen bij de ID.4 GTX zijn de uiterlijke verschillen namelijk nihil. De GTX moet het hebben van logootjes en drie LED-lampjes aan weerszijden van de voorbumper. Maar die stonden uit toen de foto’s gemaakt werden, dus die zie je niet.

Wat de specificaties van de ID.5 GTX betreft durven we ons wel aan een kleine voorspelling te wagen. We gokken dat deze precies 299 pk krijgt en in 6,2 seconden van 0 naar 100 km/u gaat. Maar dat is een wilde gok.

Wanneer Volkswagen de tijd eindelijk rijp acht om de ID.5 eindelijk ongecamoufleerd te laten zien? Dat weten we nog niet. We weten wel dat ‘ie volgend jaar bij de dealers moet staan.