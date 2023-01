Volkswagen ID4 Pro Business opent jacht op Skoda

De Volkswagen ID4 Pro Business moet de leaserijder verleiden als een wandelend tattoo-kladblok op Temptation Island.

De verkoopcijfers van afgelopen jaar zijn de hele week als het onderwerp van gesprek. We proberen met man en macht de verkoop van Giulia’s te stimuleren, zodat wij over een paar jaar puike occasions hebben om uit te kiezen. Dat lukt nog niet helemaal, alhoewel de Giulia in vergelijking met andere D-segmenters als de Toyota Camry, Jaguar XE en Mazda 6 helemaal niet zo slecht doet. Een ander ding dat ons opviel, de Skoda Enyaq iV verkoopt (veel) beter dan het VW-equivalent, de Volkswagen ID4.

Van de elektrische Skoda verkocht de importeur 5.467 exemplaren. De Volkswagen was met 2.861 exemplaren beduidend minder populair. Collega’s @wouter en @michaelras waren er als de kippen bij om ons te wijzen op het feit dat Skoda de gewone Enyaq én de ‘coupé’ bij elkaar optelt. Dit terwijl de ‘coupé’-versie van de ID4 de ID5 heet. Maar als je die aantallen erbij optelt (1.372 exemplaren).

Volkswagen ID4 Pro Business einde van alle issues

Volgens kenners is de Skoda populairder omdat je daar wat meer waar voor je geld krijgt. Daar steekt Volkswagen een stokje voor met de Volkswagen ID4 Pro Business. Het is de uitvoering waarvan we eigenlijk aangenomen hadden dat ‘ie al bestond. Het is zon typische uitvoering dat als je toch voor een ID4 gaat, je dit automatisch besteld.

Je krijgt dingetjes als draadloos laden, een groot navigatiescherm, dual-zone climate control, bipsverwarming voor de voorste passagiers, multifunctioneel stuurwiel, parkeerassistentie en een alarm. Nee, dat was niet standaard, maar dus wel aanwezig op de Volkswagen ID4 Pro Business. Je kan aan je collega’s en mede Vinex-wijk bewoners showen dat jij het nieuwe model hebt middels de 19 inch patta’s, het Exterieur Style-pakket en de LED-koplampen.

Prijzen en vergelijking met Enyaq iV

Dan de prijs: de Volkswagen ID4 Pro Business kost 51.990 euro. Dan krijg je een versie met 174 pk sterke elektromotor en een 77 kWh accupakket. Optioneel kun je kiezen voor een 204 pk-motor. De Volkswagen ID5 Pro Business is er vanaf 53.990 euro. Volgens VW een besparing van 2.900 euro voor de ID4 en 2.700 voor de ID4. De korting is handig in verband met de fiscale waarde en dus de bijtelling.

In vergelijking met de Skoda Enyaq heeft VW dan eindelijk het voordeel, want de gelijkwaardig uitgeruste Skoda Enyaq iV Business Edition is er vanaf 52.290 euro met vergelijkbare motor en accupakket en de ‘coupé’-versie is al 55.290 euro. We zijn benieuwd, welke VAG-SUV-EV gaat er nu aan het langste einde trekken? Wie de juiste auto en aantallen voorspelt, wint een Autoblog-muts en een chatsessie met de kledingadviseur van @wouter.