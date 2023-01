Verwarmbare gordels leveren 15% range op voor EV

Je wist dat het er een keertje van moest komen: de verwarmbare gordels!

In sommige gevallen lijkt het alsof fabrikanten geen idee meer hebben welke opties ze op auto’s moeten schroeven zodat wij nieuwe wagens aanschaffen. Het is een beetje zoals met smartphones: er is geen reden meer om een upgrade te maken. Natuurlijk, er worden nog zat stappen gemaakt. Maar wees eerlijk: alles dat een dikke middenklasser nu kan, kon die in 2010 ook wel, toch?

Toch komen er elk jaar nieuwe opties bij om jou los te weken uit jouw veel te oude auto. Het gaat in dit geval om de verwarmbare gordel! Ja, een verwarmbare gordel. Het is een uitvinding van toeleverancier ZF (die je vast wel kent van de automatische transmissies) en ze noemen het… de Heat Belt!

Besparing

Het is een voorziening die grote milieuvoordelen biedt. Want volgens ZF is een besparing van 15% aan actieradius mogelijk! Nou zullen we meteen erbij aantekenen dat dat waarschijnlijk een uitzonderlijk geval is. Maar waar het om gaat, is dat er energie bespaard wordt.

Het idee erachter: met een verwarmbare gordel kun je de diverse delen van je lichaam opwarmen. Super! Omdat het zo dicht bij het lijf zit, heb je maar heel weinig nodig voor goed effect. Dit terwijl een verwarmingsinstallatie de gehele cabine moet verwarmen met hete lucht. Dat kost veel meer tijd, energie en dus actieradius. Bij een auto met verbrandingsmotor gebruikt men de restwarmte van het motorblok om de cabine te verwarmen, maar bij een elektrische auto heb je dat niet. Een elektromotor zet energie om in beweging, niet in een verlies als warmte (of geluid).

Wanneer komen de verwarmbare gordels?

ZF vergelijkt de verwarmbare gordels met het verwarmbare stuurwiel. Dat is een relatief eenvoudige ingreep, maar omdat je het aanraakt met je koude handen, heb je er groot voordeel van. De gordels kunnen tot ongeveer 40 graden Celsius verwarmen en verbruiken zo’n 70 watt aan energie. De gordel is geschikt voor elke auto en verandert (uiteraard) niets aan de veiligheid.

ZF is overigens niet de eerste met het idee. Enkele jaren geleden was Ford in de weer met het verwarmbare gordels en in 2019 zagen we op de IAA een speciale Mercedes-Benz GLE die er ook mee ws uitgerust. Nu ZF aan de slag gaat met de verwarmbare gordels, lijkt de toekomst dichterbij dan ooit. Reken er maar op dat je deze warme riemen binnenkort op de optielijst voor jouw nieuwe EV tegenkomt.

