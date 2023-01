Dit is de meest stijlvolle moderne Ferrari van NL

Met de meest stijlvolle moderne Ferrari van Nederland maak je niet alleen de blits, maar ook flink wat kosten. De vorige eigenaar in elk geval wel…

Op dit moment is Ferrari bezig met de laatste paar dingetjes aan de Purosangue, hun nieuwe crossover. Een crossover is net zoals als een coverband of uit eten bij Van der Valk. Het is niet hoe het ooit bedoeld is. Er is natuurlijk wel een reden voor: de Ferrari Purosangue gaat alle verkooprecords breken, terwijl de vierzits twaalfcilinder GT’s niet te slijten waren.

En toch is het zonde, want in sommige gevallen waren dat schitterende auto’s. Ware Gran Turismo’s zoals ze bedoeld zijn. Auto’s met stijl, karakter en een ingetogen houding. Geen schreeuwerige spoilers of felle kleurtjes. Nee, dat geld heb je voor jezelf en daar geniet jijzelf van. Rammstein op 100% is veel luider en opvallender, maar Vivaldi op 30% is veel prettiger.

Ferrari FF

We gingen daarom even kijken naar de meest stijlvolle moderne Ferrari en we kwamen hierop uit, een Ferrari FF. Met een bouwjaar van 2012 nog net jong genoeg om modern te zijn.

Nu is deze auto al niet conventioneel: een shooting brake met vierwielaandrijving is een aparte configuratie, al helemaal voor Ferrari. De meeste zijn grijs, wit of zwart. Allemaal met een zwart interieur. Dat is op zich prima, maar mist eventjes finesse.

En dat heeft de meest stijlvolle moderne Ferrari van Nederland wel! Want de kleurstelling is opvallend onopvallend. De lakkleur is Blu Pozzi, diep donkerblauw. In combinatie met de eenvoudige vijfspaaks velgen (geheel in het zilver) toont het erg klasserijk.

Het grote Ferrari-schildje op de zijkant is een optie en met zo’n lange neus eigenlijk onontbeerlijk. Ondanks dat er enorme keramische remschijven opzitten, zijn de klauwen zilvergrijs. Je ziet ze dus wel, maar ze schreeuwen niet om de aandacht.

Het feestje gaat verder in het interieur. Dat is namelijk bruin! Of eigenlijk is het two-tone. De bovenkant van het dashboard, het stuurwiel, de hemelbekleding: dat is allemaal zwart. Daaronder is het interieur helemaal bruin.

En het is ook bijna allemaal bruin leder. Op het dashboard, de deurpanelen, de handvatten: zelfs de complete middentunnel achter is helemaal bekleed in zacht bruin leder.

Prijs meest stijlvolle moderne Ferrari

Dit exemlaar is best bijzonder. De auto is namelijk in Nederland geleverd door Kroymans, in veel gevallen zien we import. Ten tweede de kilometerstand: er is in totaal slechts 14.500 km mee gereden.

Dat is veel te weinig voor een Gran Turimso als deze. De nieuwprijs van de meest stijlvolle Ferrari van Nederland was 425.000 euro. De vraagprijs is nu 184.500 euro.

Dat zijn hele dure kilometers. Stel dat de eigenaar 170.000 euro terug heeft gekregen bij inruil (een vrij genereuze schatting), dan betekent dat de vorige eigenaar 255.000 euro heeft afgeschreven. Dat is 17,59 euro aan afschrijving per kilometer! Sowieso heeft de vorige eigenaar er niet op bespaard, want elk jaar kreeg de auto bij de Ferrari-dealer een beurtje.

Hopelijk pikt een Nederlandse liefhebber ‘m snel op, voordat een succesvolle DJ uit de Balkan er een matte wrap opgooit en een Novitec-uitlaat monteert. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

