Volkswagen is stomverbaasd door de groei van Tesla

Volkswagen wil Tesla inhalen, maar dat valt toch tegen.

Wat je ook van het merk vindt, het verhaal van Tesla blijft bijzonder fascinerend. Een klein, nieuw merk zet even de hele auto-industrie op zijn kop. Zoiets was nog nooit vertoond. En minstens zo bijzonder: Tesla kan de voorsprong nog vasthouden ook.

Je zou denken dat Tesla geen schijn van kans meer maakt zodra de grootmachten zich op EV’s gaan storten. De wet van de remmende voorsprong enzo. Maar wat blijkt? Tesla is op het moment nog steeds de onbetwiste nummer één van de wereld als het elektrische auto’s gaat.

In het eerste kwartaal van 2022 wist Tesla maar liefst 310.411 auto’s te slijten. Volkswagen daarentegen kwam niet verder dan 98.455 auto’s. Minder dan een derde dus. Volkswagen moet naast Tesla ook de Chinese concerns SAIC en BYD nog voor zich dulden.

De grote baas van de Volkswagen Groep, Herbert Diess, geeft ruiterlijk toe dat Tesla hen verrast heeft. Hij zei vandaag op een conferentie: “Ik moet zeggen dat we niet verwacht hadden dat onze grootste Amerikaanse concurrent zo snel en goed voorbereid was.”

Volkswagen heeft de ambitie om in 2025 Tesla van de troon te stoten en de grootste EV-fabrikant ter wereld te worden. Zelfs voor een megaconcern als Volkswagen is dat geen gemakkelijke opgave. Diess zei vandaag dan ook dat het erom zal spannen.

Diess is dus stiekem gewoon een Tesla-fanboy. Dat wisten we trouwens al. Herbert Diess en Elon Musk gaan ook ‘way back’. In 2015 scheelde schijnt het zelfs weinig gescheeld te hebben of Diess was CEO van Tesla geworden.

Maar dat liep dus anders en nu gaat Diess de strijd aan met Tesla als een van de belangrijkste rivalen. Maar dat doet hij wél op een respectvolle manier.

Bron: Automotive News Europe