Volkswagen krijgt nóg een miljoenenboete voor dieselgate

Deze keer is Canada aan de beurt.





Het is zo’n verhaal dat maar niet op wil houden. Volkswagen en dieselgate. Deze keer is het Canada dat geld wil zien van het Duitse bedrijf. Volkswagen importeerde namelijk 128.000 auto’s die de emissiestandaarden van het land overtreden. Daarom werd Volkswagen door de Canadese overheid aangeklaagd, waarna de Duitsers bekenden schuldig te zijn. Wat iedereen natuurlijk al wist.

Van de rechter moet het bedrijf daarom een schadevergoeding van 196,5 miljoen Canadese dollars betalen. Omgerekend is dat praktisch 135 miljoen euro. Daarmee is het de grootste eco-boete van het land ooit. Volgens de openbare aanklager is het zelfs 26 keer zo groot als de vorige ‘recordhouder’.

Het is voor Canada veel geld, maar voor Volkswagen allang niet meer. In totaal heeft dieselgate ze namelijk dertig miljard euro gekost. Denk aan de boete van een miljard euro die Duitsland oplegde. Al is het crushen van auto’s natuurlijk ook niet gratis.

In mei zette Volkswagen nog 5,5 miljard euro opzij voor toekomstige boetes en rechtszaken. De Poolse consumentenwaakhond heeft al aangekondigd daar ruim 31 miljoen euro van te willen zien.

Het is overigens niet voor het eerst dat Volkswagen de portemonnee moest trekken in Canada. Eerder gaf het bedrijf al aan 1,8 miljard dollar te willen uitgeven om 125.000 milieuvervuilende diesels terug te kopen of op te knappen.

Via Reuters. Foto: Volkswagen Phaeton door TomBarry, via Autojunk.nl.