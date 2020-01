Deze Ferrari 250 MM Spyder staat in NL te koop

De vraagprijs is onbekend, maar een bod van een paar duizend euro is vermoedelijk nét niet hoog genoeg.





De duizend kilometer van Buenos Aires, de 12 uur van Sebring, races in Watkins Glen en Road America, natuurlijk ook de Mille Miglia. Deze Ferrari 250 MM Vignale Spyder uit 1953 heeft al een flink leven gehad, maar daar kan jij nog een extra leven aan toevoegen. Deze rode racer staat namelijk in Nederland te koop.

Hoeveel de verkoper ervoor wil, meldt Very Superior Old Cars niet. Maar dat is niet eens het minste wat ze niet vermelden. Meestal lees je bij een occasionadvertentie immers info over de huidige stand van de auto. Wat de kilometerstand is, wat er allemaal mis mee is, wat voor motor erin zit, hoeveel pk die kan bieden, et cetera. VSOC geeft je echter een geschiedenislesje over deze auto.

Om te beginnen bij de eerste eigenaar: dat was F1-coureur Alfonso de Portago. Hij bracht zijn dakloze 250 MM naar onder meer die 1000 km van Buenos Aires, waar hij in 1954 tweede werd. En die 12 uur van Sebring? Een DNF vanwege problemen met de achteras. In 1954 – een jaar na de bouwdatum – werd de auto twee keer verkocht en is er weer mee geracet. Kennelijk was er na al dit sportief rijden een nieuwe motor nodig, want in 1971 (wanneer we weer een paar eigenaren verder zijn) kreeg de MM een 3.0 liter-twaalfcilinder van een andere 250 MM.

‘Na enkele nieuwe eigenaren’ kwam de auto naar Europa, waar het in de jaren negentig aan meerdere historische GP’s meedeed. Ook hier spaarden de bestuurders de motor kennelijk niet, want in 1997 werd deze uitgebreid gereviseerd in Duitsland. Sinds 2014 is de Ferrari in Nederland, nu staat de auto (wéér) te koop. Volgens barchetta.cc is voormalig Spyker F1-directeur Michiel Mol de huidige eigenaar. Afgelopen zomer spotten Autojunk-lezers dit exemplaar nog op de International Amsterdam Motor Show.

VSOC schrijft verder dat de auto ‘metaal- en dimensietests’ goed doorlopen heeft en dat de auto in goede staat is. De motor zou zelfs lopen, ‘al is het de laatste jaren niet veel gebruikt’. Na verkoop krijgt de auto daarom nog een goede beurt. Zoals gezegd is de vraagprijs onbekend. In 2015 werd een ander exemplaar geschat op 800.000 euro. Vorig jaar werd weer een andere voor iets meer verkocht, namelijk 5,4 miljoen dollar. Met andere woorden, een goedkope klassieker gaat dit niet zijn. Alhoewel, de laatste jaren worden dergelijke auto’s steeds goedkoper. Is er dan toch hoop?

Dank aan Carlo voor de tip!