Volkswagen lost het op met digitale autoshow

Veel merken konden hun spul niet laten zien in Genève dit jaar. Volkswagen presenteert de digitale autoshow.

Men durft wel eens te zeggen dat autoshows niet meer je van het zijn. Zekere collegae op de redactie kunnen je dat vaak uitleggen door middel van ‘in de rij staan voor even in een nieuwe Insignia zitten’. Er kleeft iets magisch aan het per direct kunnen tentoonstellen van je nieuwe producten, maar door bliksemsnelle internetredacties verliezen de autoshows hun relevantie.

Toch was het dit jaar niet gebrek aan relevantie wat de autoshow van Genève de das om deed. Dat was namelijk het coronavirus. Hoe dan ook kon onder meer Volkswagen hun nieuwe spullen niet live laten zien. Dus moesten we de ID.3 (wederom), Golf GTI/D/E en Caddy via het internet ontdekken.

Toch heeft Volkswagen een oplossing: de digitale autoshow. Het merk heeft met 3D-techniek een ruimte ingericht als een stand op een beurs. Vervolgens kun je de 3D-ruimte renderen op je pc en een blik werpen op hun nieuwe auto’s, maar dan virtueel. Het heeft als voordeel dat je niet de benen uit je lijf loopt, maar met je toetsenbord en muis beweegt. Er zijn geen andere mensen die je foto’s en/of looppaden belemmeren: alleen jij.

Natuurlijk is het iets minder interactief, je kunt niet in de auto’s zitten en – al kan het aan de grafisch niet indrukwekkende laptop van ondergetekende liggen – de kwaliteit van de 3D-modellen is niet geweldig.

Maar goed, desperate times call for desperate measures. De digitale autoshow van Volkswagen is als het configureren van een auto: leuk om even mee te spelen. Dat doe je overigens op een speciale website van VW.