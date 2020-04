Mazda slaat Nederland over met speciale MX-5?

Hoe vier je een honderdjarig bestaan? Mazda doet dat met een 100th Anniversary-uitvoering, natuurlijk!

Mazda bestaat dit jaar honderd jaar. Dat is nogal lang voor een autofabrikant. Het is dan ook niet gek dat de Japanners hier uitgebreid aandacht aan willen besteden. Dat doet Mazda – uiteraard – met een speciale uitvoering (100th Anniversary Edition) die op alle automodellen mee kan. Ter inspiratie hebben ze de eerste auto van Mazda gepakt: de R360 Coupé. Dat is dat rechter ding op de bovenste foto.

Voor wie nu denkt ‘die ziet er wel heel jong uit voor een honderd jaar oude auto?’: goed gezien! Mazda bouwt namelijk nog maar zo’n zestig jaar auto’s. Daarvoor maakte het onder meer tuktuks en vuurwapens. De eerste auto was een tweedeurscoupé met een 356 cc-V2 achterin die een wereldschokkende 16 pk en 22 Nm naar de achterwielen stuurde.

Terug naar de speciale editie. De Mazda’s krijgen een witte en bordeauxrode tweekleurige lak die moet verwijzen naar die R360. Ook leuk zijn de unieke wielnaafdoppen met een 100th Anniversary-logo. Ditzelfde logo zien we terug op de vloermatten, het vloertapijt, stoelen, de carrosserie en de sleutel. Die stoelen en matten zijn overigens in dat bordeauxrode.

Volgens Motor1 krijgen Japanners de Mazda2, 3, 6, MX-5 (RF), CX-3,-30, MX-30 en CX-5 dit speciale pakket. In het Verenigd Koninkrijk krijgen ze iets minder speciale Mazda’s, maar alsnog de MX-5. Toch wel de meest begeerlijke Mazda van het moment.

Welke krijgt Nederland? De Mazda CX-30 100th Anniversary Edition. Een superveilige auto, maar crossovers zijn niet per se auto’s die je met je hart koopt. Die koop je voornamelijk met je rug, omdat je de MX-5 niet meer in kan komen. Althans, dat is hoe deze schrijver er over denkt. Misschien komen de andere speciale Mazda’s ook nog onze kant op. Het persbericht zegt daar niets over en sluit het dus ook niet uit. Zou het dan toch…?

Wanneer de speciale CX-30 onze kant op moet komen is niet bekend, de meerprijs van het Mazda 100th Anniversary Edition-pakket is dat ook niet. Wel dat deze alleen leverbaar is met SkyActiv-x 180-motor. Deze uitvoering kost je normaliter minimaal 33.490 euro.