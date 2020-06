VW CEO gaat door het stof na ongepaste opmerkingen

Herbert Diess was genoodzaakt zijn excuses aan te bieden.

Begin deze week kregen we nieuws vanuit de bedrijfstop van Volkswagen: COO Ralf Brandstätter zal de rol van CEO op zich nemen. Daarmee neemt hij het stokje over van Herbert Diess, die nog wel CEO van het hele concern blijft.

Er was geen reden om aan te nemen dat er onenigheid was in de bedrijfstop, maar nu blijkt dat het geen koek en ei was tussen Diess en andere leden van de bedrijfstop. Er is namelijk naar buiten gekomen dat Herbert Diess zijn excuses heeft moeten aanbieden tegenover de raad van commissarissen. Dit is geen gerucht, maar wordt door Volkswagen zelf gecommuniceerd.

In een kort bericht laat Volkswagen weten dat Diess gisteren formeel zijn excuses heeft aangeboden voor eerdere uitlatingen tegenover de raad van commissarissen . Daarbij gaf hij toe dat zijn uitspraken ‘ongepast en verkeerd’ waren. De raad van commissarissen heeft deze excuses aanvaard en zegt Diess te blijven steunen. Eind goed, al goed dus.

Er blijft alleen nog wel een groot vraagteken over: waarom moest Herbert Diess zijn excuses aanbieden? Dat vermeldt Volkswagen niet. Gelukkig zijn er andere bronnen die meer weten. Reuters heeft namelijk gesproken met een woordvoerder van Porsche Automobil Holding.

Deze wist te vertellen dat Diess de leden van de raad van commissarissen had beschuldigd van het lekken van informatie aan de pers. Hij zou zelfs gesproken hebben van ‘misdaden’. Deze aantijgingen vielen niet in goede aarde bij de raad van commissarissen. Daarom werd er volgens bronnen van Reuters maandag een buitengewone vergadering georganiseerd. Dit resulteerde er dus in dat Herbert Diess zijn excuses aanbood.

Om welke informatie het precies ging is niet bekend. Een woordvoerder liet alleen los dat het niets te maken had met de racistische reclame. Over welke gevoelige informatie het dan wel ging blijft gissen.