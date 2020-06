DMC tovert je F8 Tributo om tot Pista

Weten we ook meteen hoe de hardcore versie van de F8 Tributo er ongeveer uit komt te zien.

De 360 Challenge Stradale, de F430 Scuderia, de 458 Speciale en de 488 Pista: het zijn stuk voor stuk toonaangevende auto’s in hun segment. Sommige auto’s uit dit rijtje zijn zelfs al iconisch te noemen. Nu Ferrari vorig jaar de F8 Tributo heeft gepresenteerd is het wachten op een nieuwe hardcore circuitversie. Dat kan nog wel even duren. Ferrari introduceert deze versies doorgaans namelijk pas drie á vier jaar later.

Voor de ongeduldige rijken der aarde komt DMC met een leuke tussenoplossing. De Duitse tuner voorzien de F8 Tributo namelijk van de nodige optische upgrades. Hiervoor hebben ze zich duidelijk laten inspireren door de Pista en de Speciale. Als we niet beter zouden weten zou dit zomaar de opvolger van de Pista kunnen zijn.

We weten wel beter: dit is ‘gewoon’ een tuningpakketje. Eerder deze week zagen we ook al wat Novitec deed met de F8. Zij hielden het nog redelijk subtiel, maar DMC maakt de F8 Tributo echt een stuk aggressiever.

Het front van de F8 krijgt een nieuw aanzicht dankzij een carbon fiber splitter en canards van hetzelfde materiaal. Booskijkers zijn altijd een dubieuze toevoeging, maar in dit geval – dare I say it – staat het niet eens zo gek. Aan de zijkant treffen we sidekirts aan die regelrecht van de Speciale lijken te komen. De achterkant wordt gedomineerd door een grote diffuser en een carbon spoiler. Striping over de hele lengte maakt de Pista-look compleet.

DMC meldt nog niets over eventuele motorische tuning. Vooralsnog moet je dus genoegen nemen met 720 pk en 770 Nm koppel. Het is echter goed mogelijk dat DMC de F8 Tributo ook nog een vermogensboost geeft.

Momenteel is de auto is nog een puur digitaal concept, zoals de afbeeldingen verraden. DMC laat echter weten dat de productie van de onderdelen binnenkort zal beginnen. Ook zijn er al prijzen bekend. De bumperlip kost omgerekend €3.084 tot €5.734. De carbon elementen bij de luchtinlaten op de voorbumper kosten €1.758 tot €3.349 en de spoilerlip €2.023 tot €4.231. Het prijsverschil zit hem in het soort carbon: standaard carbon is de goedkoopste optie, gevolgd door het lichtere pre-peg carbon. Met forged carbon ben je het duurste uit.