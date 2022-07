Waarom de proporties van deze Toyota Celica occasion zoek zijn

De Toyota Celica T230 was altijd al ‘bijzonder’ vormgegeven, maar deze occasion maakt het wel heel bont. Het heeft natuurlijk een reden.

Denk je aan Toyota en sportauto’s, dan zal de Supra vrij snel te binnen schieten. Toch had Toyota veel meer in hun arsenaal in de jaren ’90 en vroege jaren ’00. Zo waren de Toyota Celica en MR2 in meerdere generaties verschenen en dat waren toch betrekkelijk goedkope manieren om een sportieve Toyota onder de bips te hebben.

Celica en MR2

Het verschil tussen de Celica en de MR2 is erg simpel. Ook al staat MR voor Midship Runabout, de MR2 heeft een MR-layout (mid-rear) qua motor/aandrijving (al wordt in de volksmond ook wel beweerd dat MR daarom een dubbele betekenis heeft). Zijn broertje Celica is wat dat betreft een soort coupé hot hatch. Die heeft namelijk zowel de motor als de aandrijving voorin. Er waren ook wel Celica’s met vierwielaandrijving, maar de laatste generatie (T230) is enkel geleverd met de motor voorin. De keuze was dus helemaal bij de laatste generaties Celica en MR2 – die ook nog eens dezelfde 1.8 liter VVT-i motor hadden – simpel: wil je een dichte coupé met de motor en aandrijving vóór je, of een open roadster met de motor en aandrijving áchter je?

Toyota Celica occasion met middenmotor

Om de keuze iets lastiger te maken is er de occasion van de dag. We vinden, bizar genoeg, een Toyota Celica occasion met de motor en naar verluidt de aandrijving achterin. Een Celica met de lay-out van een MR2 dus. Ook is het dak eraf gezaagd waardoor de Celica ook het unieke aspect ‘coupé’ ten opzichte van de MR2 kwijt is. Vragen, vragen. Eerst eens de auto zelf.

De basis is dus ‘gewoon’ een Toyota Celica T230. Een hobbyist uit het Verenigd Koninkrijk zag potentie in deze Celica om er een circuitspeeltje van te maken. De hobbyist bleek een handige Harry en dus is er iets meer aan gedaan dan gewichtsbesparing, racebandjes en een rolkooi. De hele insteek van de auto veranderde met de verhuizing van de motor en aandrijving. Ook is er voor en achter dubbele wishbone-ophanging toegevoegd met een volledig verstelbare schroefset en gasveren. Ook is er een buizenframe toegevoegd, die je deels achter de bestuurder kunt zien zitten.

Glasvezel

Aan de voorkant is het allemaal nogal Celica gebleven, ook al ligt daar dus geen motor meer. Het is de achterkant waar deze bizarre Toyota Celica occasion met middenmotor écht professioneel huisvlijt wordt. De hele achterkant is compleet opnieuw gebouwd met glasvezel. De mallen om deze onderdelen te bouwen zijn ook nog intact, die worden er eventueel bij geleverd. De man vertelt dat hij gediagnosticeerd is met stenose en dus van zijn dokter niet meer ‘met auto’s mag spelen’. Hij kan er dus zelf niet zo veel meer mee.

Omdat het een circuitspeeltje moest worden, is daar ook voorbereidend werk voor geleverd. Zoals gezegd dus een buizenframe en verbeterde ophanging, maar ook harnasgordels bijvoorbeeld. Dan nog rest de vraag: was een MR2, waar de motor en aandrijving al op deze plek lag, niet een beter startpunt? Wij kunnen twee redenen vinden waarom. De eerste is dat dit de 1.8 VVTL-i is met iets meer pk, 192 stuks om precies te zijn. De tweede reden is dat er naast de extra grote motor achterin nog een beetje ruimte is voor een aardig fatsoenlijke kofferbak: ook dat ga je in een MR2 niet zo snel krijgen. En het moet gezegd worden: de verkoper wil er ook niet belachelijk veel geld voor hebben.

Kopen

Huisvlijt op waarde schatten is lastig, maar de meeneemprijs voor de MR2lica (spreek uit als MR-tweelica) is 4.500 pond, net iets meer dan 5.000 euro. Al staat ‘ie dan wel aan de overkant van de Noordzee. Uniek is het zeker, nodig is het niet helemaal. Je kan voor het middenmotorgevoel namelijk net zo goed een MR2 kopen. Enfin, de bijzondere Toyota Celica occasion met middenmotor staat te koop op eBay.