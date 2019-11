Ziehier: de Passat Variant van de toekomst

Bereid u voor.

Na de ietwat tegenvallende e-Up! en e-Golf is Volkswagen nu bloedserieus met hun elektrische arsenaal. De nieuwe e-Up! heeft voor zijn geld een zeer nette actieradius en de ID.3 gaat de elektrische middenklasse royaal bedienen. Dat is nu, maar in de toekomst is er een heel arsenaal elektrische VW’s gepland, allemaal met de naam ID.

De productieversies worden ID.1 tot en met ID.9, maar tot die tijd hebben ze een paar grappige namen uit de kast getrokken voor lekker makende concepts. Wij worden niet zo warm van namen als I.D. ROOMZZ (elektrische T-Roc, wat overigens de ID.4 gaat worden), I.D. BUZZ (elektrische Samba) en voor vandaag even belangrijk de I.D. VIZZION (elektrische Passat). Op basis van die laatste, wat dus een middenklasse sedan gaat worden, presenteert Volkswagen nu de eerste schetsen van de I.D. SPACE VIZZION.

We voelen ons ietwat opgejaagd door de caps lock: Volkswagen wil dat je de naam van de daken schreeuwt, zo lijkt het. De Space Vizzion (wij halen de caps lock even weg), is daarom precies wat de Passat Variant is voor de reguliere Passat: een stationwagon. Maar, waar de Passat degelijk en behoudend ontworpen is, lijkt de Space Vizzion even net iets meer nadruk te leggen op design. Aan de voorkant vinden we een snuit die de lijnen van de ID.3 en Golf 8 combineert. De achterkant is verrassend normaal, wel met een grote achterspoiler. En profil is het best een knappe bak. Het interieur doet denken aan de Tesla Model 3.

Goed, van deze schetsfase gaat hij nog naar een conceptfase en daarna zal het productiemodel een hoop van zijn slanke lijnen inleveren, zo leert de praktijk. Maar goed, de grote stationwagon delft tegenwoordig steeds vaker het onderspit tegenover de SUV, dus je moet er iets unieks van maken. Het initiële ontwerp is in ieder geval aantrekkelijker dan de Passat Variant, als je het mij vraagt. Eind deze maand zal op de autoshow van Los Angeles een concept staan, dan kunnen we zien hoe de Passat Variant van de toekomst er iets concreter uit gaat zien. Overigens, de volgende generatie Passat Variant mag van mij wel Space Passat heten. Want Space ID.5 klinkt nou niet echt heel lekker.