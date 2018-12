Volkswagen sjoemelt met fix voor sjoemelsoftware

Komt ie: Het houdt niet op. Niet vanzelf.

We hadden de stille hoop er een beetje vanaf af te zijn: Dieselgate. Je zou het niet zeggen, maar dit speelt al sinds de IAA van 2015. Al drie jaar ettert het bij Volkswagen. Er zijn schadevergoedingen betaald (niet in Nederland, natuurlijk) en er is beterschap beloofd. Vanaf nú zal VW braaf zijn. Alle auto’s werden teruggeroepen en voorzien van een motorische update, waarvan je TDI’tje nog brakker gaat lopen.

Volgens de Duitse voertuigen-autoriteit, de KBA, heeft Volkswagen wederom gesjoemeld. Naar het schijnt is er een nieuwe sjeomeltechniek toegepast bij auto’s die juíst een fix hebben gehad tegen sjoemelsoftware. We weten niet wat voor diagnoses ze daar stellen, maar het zou ons niets verbazen dat de Volkswagen bedrijfsarts het volgende stelt:

“Ah, ik zie het al. U bent zeer allergisch voor Volkswagen worsten. Ik schrijf u daarom een recept voor, voor een extra dosis Volkswagen worsten. 3 maal daags rectaal innemen”

Hoe de nieuwe software precies te werk gaat, is niet helemaal duidelijk. Volgens het KBA wordt, als een bepaalde hoeveelheid brandstof is verbruikt, het filteren van de uitlaatgassen terug gedraaid. Waardoor de uitstoot alsnog hoger is.

Bij Volkswagen kijken ze er ook van op. Een woordvoerder laat weten dat er inderdaad onregelmatigheden zijn opgetreden en dat ze het intern aan het onderzoeken zijn. Halverwege januari gaan ze met de KBA om de tafel zitten om de zaak te bespreken.

Het is natuurlijk van de zotte dat ze doorgaan. Ondanks dat sjoemelen blijkbaar in het DNA van Volkswagen zit, was dit het uitgelezen moment om schoon schip te maken. Aan de andere kant: hoe zou het kunnen dat een simpele softwarefix de boel kon redden? Als er goede software beschikbaar zou zijn, dan hadden ze die in de eerste instantie al toegepast. Op dit moment worden de software-updates niet meer uitgevoerd, om verdere schade te voorkomen. Het zou gaan om de briljante VW Polo 1.2 TDI BlueMotion.

Met dank aan Ben voor de tip!