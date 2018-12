Pakketbezorgers terroriseren de woonwijken

Who to blame?

Je ziet ze geregeld door de stad en dorpjes scheuren. De grote bussen met daarin bezorgers die op tijd proberen pakketjes bij klanten te krijgen. In een vandaag gepubliceerd bericht uit Veilig Verkeer Nederland (VVN) zorgen over de verkeersveiligheid in woonwijken.

Zeker gedurende de decembermaand is het hectisch voor postbedrijven. Als een race tegen de klok moeten bezorgers pakket afleveren. Webshops hanteren immers de “vandaag besteld, morgen in huis”-mentaliteit en het is aan de postbedrijven dit waar te maken. Het is echter algemeen bekend dat (onder meer) PostNL niet de best betalende werkgever is van Nederland en een carrière als pakketbezorger heeft, op een rijbewijs na, weinig eisen.

Dit heeft tot gevolg dat de verkeersveiligheid niet altijd even serieus wordt genomen. Door hoge druk vanuit managers moeten bezorgers er alles aan doen om pakketjes zo snel mogelijk bij de klanten te krijgen. Aangezien bezorgers veelal in woonwijken te vinden zijn, hebben de chauffeurs vooral hier maling aan de strenge verkeersregels. Zo laat VVN weten dat binnen 30km zones vaak te hard wordt gereden. Bovendien vinden 60% van alle verkeersongevallen plaats op gemeentelijke wegen.

Ieder jaar nemen het aantal online bestellingen en dus ook bezorgingen toe. In dat kader wil VVN de krachten bundelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Men pleit onder meer voor veiligheidsmaatregelen vanuit de gemeenten. Snelheidsovertredingen, foutparkeren en andere misstanden moeten wat VVN betreft goed aangepakt worden. Daarnaast wil de organisatie een betere registratie van ongevallen. Vorig jaar waren er 69 dodelijke ongevallen met busjes, maar het is niet bekend of in deze gevallen de schuld vaak bij de koerier ligt of juist niet. Betere registraties moeten meer inkijk geven waar het precies misgaat.

Consumenten kunnen zelf ook een steentje bijdragen, aldus VVN. Bijvoorbeeld door een bestelling te laten bezorgen bij een servicepunt, in plaats van thuis in de woonwijk. Maar ja, het hele punt van online shoppen is dat je juist de deur niet uit hoeft te gaan. Zie daar maar eens verandering in te krijgen.

Met dank aan Dick voor de tip!