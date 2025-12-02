Den Haag jankt, wij juichen: benzine niet NOG duurder

De Europese Unie had een plan in de steigers, maar dat wordt uitgesteld.

Aangezien de gemiddelde Autoblog-lezer enorm belezen is, weten jullie direct dat dit over ETS2 gaat. Nee niet Euro Truck Simulator 2, hoewel dat waarschijnlijk een bijzonder geschikte manier is om je thuiswerkdag mee te vullen.

Het gaat over die andere ETS2: Emissions Trading System 2. Het nieuwe emissiehandelssysteem EU ETS-2 geldt voor de CO2-emissies van alle brandstoffen die geleverd worden aan de gebouwde omgeving, wegvervoer en overige sectoren.

Een aflaat voor de automobilist: ETS2 CO₂-uitstootrechten

CO₂-uitstootrechten zijn de parkeerbonnen van het klimaat, maar dan vóórdat je iets fout hebt gedaan. Overheden bedenken hoeveel CO₂ we samen mogen uitstoten, verdelen dat over bedrijven, en daarna mogen die bedrijven tegen betaling hun schuldgevoel naar beneden kopen. Het is dus een soort hemels spaarpuntensysteem, maar dan zonder de gratis airfryer of LED-televisie.

Hoe werkt dat ETS2 dan precies en doet het pijn?

Nee het doet geen pijn, behalve in je portemonnee. Je bedrijf krijgt een CO₂-budget. Ga je over dat budget heen, dan moet je uitstootrechten bijkopen bij iemand die toevallig niet alles heeft opgestookt. Worden er elk jaar minder rechten uitgedeeld? Minder, minder is niet geheel woke om te gebruiken, maar wel van toepassing op ETS2. Anders werkt het niet. Het idee is dat CO2-uitstootrechten schaars worden, zodat de prijs stijgt en bedrijven ineens ontdekken dat duurzaam ook een optie is.

Automobilisten merken dit ook: de brandstofprijs stijgt. Oliebedrijven moeten ook CO₂-rechten kopen, die kosten rekenen ze door. Het gevolg is simpel te beredeneren: de prijzen aan de pomp lopen nog harder op.

Halleluja: ETS2 wordt uitgesteld, benzineprijs stijgt minder (hard)

ETS2 zou in 2027 worden ingevoerd, maar dat gaat dus niet gebeuren. Begin vorige maand stelde de Europese Commissie de CO₂-beprijzing op benzine en diesel met een jaar uit naar 2028. Volgens demissionair staatssecretaris van Financiën Eugène Heijnen (BBB) “kost” dat de Nederlandse staat zo’n 4 miljard euro. Dikke tranen dus daar in Den Haag, weer een begrotingsgat om op te vullen.

Benzineprijs stijgt voorlopig NIET met 13 cent

Voor de benzine- en dieselrijders is het wél goed nieuws, want die 4 miljard werd opgehaald met nog hogere brandstofprijzen. Laten we op een achterkant van een bierviltje uitrekenen wat het scheelt.

In totaal verstoken we zo’n 6 miljard liter benzine en bijna 5 miljard liter diesel per jaar. Je huis verwarmen moet natuurlijk ook duurder worden, dus ook de “stookenergie” zou duurder worden met ETS2. Waar we eerst dachten dat de brandstof wellicht 40 cent per liter duurder zou worden, is er nu nog wat goed nieuws.

Als je de prijs per ton CO2 erbij pakt, dan komt er 11-13 cent per liter bij. Het goede nieuws voor ons: in 2027 krijgen we die verhoging NIET om de oren. Maar in 2028 mogelijk wel. Dus ga maar vast een elektrische auto uitzoeken, het wordt nu echt tijd.

Foto: GT3 RS moet worden weggeduwd bij de pomp, want benzine is onbetaalbaar. Via Autoblog Spots natuurlijk.