Deze snelle en schone Audi maakt de S6 overbodig

Dit zou zo maar een bescheiden hit kunnen worden.

De nieuwe Audi S6 is een vreemde auto in de bijt. In tijden dat de dieselmotor zware klappen moet incasseren, komt Audi doodleuk met een gehele range aan bloedsnelle S-modellen met een biturbo diesel.

Er zit wel een logica achter: de Audi A6 BiTDI Competition werd pas laat aan de range toegevoegd, maar de combinatie van een zeer dikke dieselmotor en sportieve aankleding bleek een zeer populaire. De Audi S6 is eigenlijk de opvolger van die auto. In sommige landen is er ook een Audi S6 op benzine (2.9 V6 met 450 pk), maar nu is er een nieuw alternatief, de Audi A6 55 TFSI e quattro.

De voor 2019 nieuwe PHEV-range van Audi werd al eerder aangekondigd en nu druppelt per model wat meer informatie binnen. De Audi A7 55 TFSI e hebben we al gehad, evenals de A8 60 TFSI e. Vandaag is het dus e beurt aan de Audi A6 met plug-in hybride aandrijflijn. De benzinemotor is een 2.0 TFSI viercilinder met turbo, goed voor 252 pk. Deze is gekoppeld aan een elektromotor die een maximum vermogen levert van 143 pk. Deze elektromotor is geïntegreerd in de versnellingsbak, een S tronic transmissie met zeven voorwaartse verzetten. Het systeemvermogen bedraagt 367 pk en het maximum koppel is 500 Nm.

En wil zo’n een nieuwe A6 met twee motoren een beetje voorwaarts? Jazeker, 0-100 km/u is achter de rug in 5,6 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Op de elektromotor alleen haalt de Audi A6 55 TFSI e quattro precies 135 km/u. Volgens de WLTP kun je op één volle acculading zo’n 53 kilometer ver komen. Dat klinkt als de ideale aandrijflijn: veel vermogen en koppel voor wanneer je wil, maar de mogelijkheid om behoorlijke stukken elektrisch te rijden. Natuurlijk, het is een viercilinder in een klasse waar vroeger zes het minimale was, maar een elektromotor is nog stiller dan een V12. Dus je hebt ook ergens winst, naast het financiële aspect.

Ook de Audi A6 TFSI e wordt als een ‘sportieve’ auto in de markt gezet. Zo is een S-Line pakket, 19″ velgen (goede fotoshop!), sportstoelen, zwart exterieurpakket, matrix LED-lampen en een sportonderstel standaard op de A6 TFSI e quattro. Bij de Audi A7 met deze motor was dat overigens ook het geval. In Duitsland is de prijs van de Audi A6 55 TFSI e quattro al bekend: 68.850 euro. Dat is flink goedkoper dan de 77.850 euro die de A7 daar met deze aandrijflijn moet kosten. Voor de context, de A7 55 TFSI e kost in Nederland 89.420 euro. De A6 zou dus minder dan 80 mille kunnen gaan kosten in Nederland. Dus dan de vraag aan jullie: had Audi hier een S6 van moeten maken?