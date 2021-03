Touareg W12 vs. Cayenne Turbo: kies je occasion - Autoblog.nl

Welke Duitse mastodont zouden jullie het liefst voor de deur parkeren?

Kiezen tussen een Volkswagen en een Porsche: meestal is het niet heel moeilijk. Dat komt grotendeels omdat er überhaupt weinig Volkswagen zijn die te vergelijken zijn met een Porsche. Als je op zoek bent naar een überdikke tweedehands SUV kan het toch zijn dat je moet kiezen tussen VW en Porsche. De Touareg W12 en Porsche Cayenne zitten namelijk in elkaars vaarwater. In de basis is het natuurlijk dezelfde auto, maar voor beide auto’s is wat te zeggen.

We hebben ter illustratie twee fraaie exemplaren uitgezocht op Marktplaats. Beide zijn uitgevoerd in objectief gezien de meest smaakvolle kleurencombi: een donkerblauw exterieur met een bruin/beige interieur. Aan de uitvoering zal het dus niet liggen. Het zijn niet de goedkoopste exemplaren, met vraagprijzen van €30.995 (de Porsche) en €25.950 (de Touareg).

Motoren

Over de buitenkant gaan we het zo hebben, maar eerst even de aandrijflijnen. Die zijn heel goed vergelijkbaar. Qua vermogen in ieder geval. In zowel de Cayenne Turbo als de Touareg W12 heb je namelijk 450 pk tot je beschikking. Toch zijn de motoren heel anders: de Cayenne heeft een ‘gewone’ 4,5 liter V8, terwijl de Touareg een heuse 6,0 liter W12 onder de motorkap heeft. De W12 is sowieso al een uniek blok, maar een twaalfcilinder in een SUV is ook een zeldzaamheid. Het was dus allesbehalve een voor de hand liggende keuze, maar Volkswagen deed het gewoon onder het bewind van Piëch.

Het vermogen van de beide SUV’s is identiek, maar dat vertelt niet het hele verhaal. Qua koppel is de Porsche de winnaar met zijn V8 turboblok: in plaats van 600 Nm bij 3.240 toeren levert de Cayenne Turbo 620 Nm bij 2.250 toeren. Samen met het feit dat de auto iets lichter is zorgt dit ervoor dat de Porsche vrij gemakkelijk wint bij het stoplicht. 0-100 km/u doet ‘ie namelijk in 5,6 seconden, terwijl de Touareg er 5,9 seconden voor nodig heeft. Wat nog steeds vrij indrukwekkend is voor een SUV die 2.380 kg weegt.

Exterieur

Dan nu het meest subjectieve gedeelte: het exterieurdesign. Een SUV heeft eigenlijk per definitie een discutabel uiterlijk, maar de Cayenne heeft toch duidelijk het meest discutabele uiterlijk van de twee. Porsche beleefde in de jaren ’00 sowieso niet haar hoogtijdagen wat design betreft en op een lompe SUV kwam deze designtaal zeker niet tot zijn recht. Het feit dat dit exemplaar in donkerblauw is uitgevoerd weet dit enigszins te verhullen.

Wat de Touareg betreft: die is ook lomp, maar het rechttoe-rechtaan-design van Volkswagen past daar beter bij dan het sportwagen-design van Porsche. Dit is overigens de W12 Executive, die wat meer ingetogen oogt dan de W12 Sport met zijn verbrede wielkasten. Het zijn vooral de vier uitlaten die verraden dit een W12 is.

Interieur

Dat de Touareg en de Cayenne genen delen zie je ook in het interieur. Dit is in grote lijnen hetzelfde. Het Porsche-interieur heeft wel een wat hoogwaardigere uitstraling. Verschil moet er immers wezen. Het volledig beige interieur van dit exemplaar zorgt voor een exclusief gevoel, terwijl het interieur van de Touareg meer aanvoelt als een Volkswagen-interieur. Wat het toevallig ook is. Toch is dit duidelijk geen doorsnee Volkswagen-interieur, met two-tone stoelen in zwart en bruin en houtafwerking op het dashboard, de middenconsole en de portieren.

Uitrusting

Met een vanafprijs van €134.000 begaf de Touareg W12 zich destijds aardig in Porsche-regionen. Dit exemplaar zit ook goed in de opties, waardoor de Volkswagen weinig onder doet voor de Porsche. Navigatie, elektrische stoelen, stoelverwarming, parkeersensoren: alles wat je nodig hebt voor een comfortabele rit is in beide auto’s gewoon aanwezig. Het belangrijkste verschil is toch dat je tegen wat meer plastic aan moet kijken in het interieur van de Touareg.

Mocht je de auto’s nog wat beter willen inspecteren: zowel de Touareg W12 als de Cayenne Turbo is op Marktplaats te vinden. Dan laten we het nu aan jullie over om een eindoordeel te vellen: gaan jullie voor de Porsche of in dit geval toch voor de Volkswagen?

Foto’s: Marktplaats/Exclusive Swiss Cars & Classicmaster