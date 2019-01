Volkswagen up! R-Line nu ook in Nederland

Het geeft de up! in elk geval wat meer body.

De Volkswagen up! is al jaren op de markt. Vorig jaar leek het de autofabrikant een goed idee om de up! in Duitsland met een R-line pakketje te introduceren. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Nu is R-line eindelijk gearriveerd in Nederland en het ziet er niet verkeerd uit.

Het R-line pakket bevat 16-inch lichtmetalen velgen. Verder maken een nieuwe voorbumper, donkergetinte ramen achter, zwarte spiegelkappen, een zwart dak en de nodige R-Line logo’s onderdeel uit van het pakket. De up! als R-Line is verkrijgbaar in de kleuren Teal Blue, Honey Yellow, Dark Silver en Pure White. Tegen meerbetaling is ook 17-inch velgen mogelijk op je Uppie.

Een Volkswagen up! R-Line is er vanaf 14.916 euro. Een stuk goedkoper dan de up! GTI, met een vanafprijs van 20.266 euro. Niet eerder ging je zo sportief van 0-100 in 14,4 seconden met de 1.0 driecilinder (60 pk). Terwijl bij 162 km/u de pret stopt, zit jij nog vol zelfvertrouwen met je zonnebril op in je RRR-line.