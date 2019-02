Baas boven baas: Volkswagen haalt batterijen bij Tesla

Wat moet, dat moet.

Het moge duidelijk zijn dat Volkswagen een scheve schaats heeft gereden door jarenlang te sjoemelen met zijn dieselmotoren. Het Duitse autoconcern probeert ondertussen gezellig zijn reputatie op te poetsen door flink in te zetten op een elektrische toekomst. Met name in de Verenigde Staten, waar het dieselgate bij de consument helemaal in het verkeerde keelgat schoot, moet Volkswagen flink zijn best doen om orde op zaken te stellen. Echter, om zijn project ‘Electrify America‘ van de grond te krijgen, moet het de hulp inroepen van een concurrent: Tesla.

Electrify America is een relatief nieuw programma van Volkswagen, waarmee het ervoor wil zorgen dat zijn snellaadstations door heel de Verenigde Staten komen te staan. Het klinkt als een goed initiatief, maar helemaal zelf heeft Volkswagen het niet bedacht. Het plan is namelijk onderdeel van de miljardenschikking die het met de Amerikaanse overheid heeft getroffen, in het licht van het dieselschandaal.

Volkswagen is er inmiddels achtergekomen dat de snellaadstations het meest effectief kunnen werken, wanneer het de hulp van Tesla inroept. Volkswagen en Tesla hebben hierop de handen ineengeslagen. Tegen betaling mag de Duitse autofabrikant een groot aantal Powerpack-batterijen, waarin tot 350 kWh aan energie opgeslagen kan worden, gebruiken voor ruim honderd van zijn laadstations. Dit is meer dan een vijfde van het huidige totaal.

De batterijen worden in de loop van het jaar geïnstalleerd bij de drukste laadstations van Electrify America. Dankzij Tesla’s Powerpack kunnen de laadpalen van Volkswagen tijdens de piekuren zonder problemen blijven werken. Met de batterijen van Tesla kunnen klanten tot 210 kW opladen.

Overigens is Volkswagen zelf ook niet te min om zijn concurrenten een handje te helpen, wanneer dat nodig is.

