Dit zegt het Klimaatakkoord over tweedehands auto’s

Er moeten afspraken gemaakt worden die bijdragen aan een toegankelijk en aantrekkelijk aanbod van tweedehands elektrische auto’s...

Zoals we gisteren konden vernemen, wil het kabinet elektrische personenauto’s versneld invoeren zodat er in 2030 een 100% emissieloze autoverkoop is. Er is daarbij gekeken naar de mogelijkheden voor normering, samenwerking met andere Europese koplopers, eventuele grenseffecten, etc. Er is echter ook expliciet gekeken naar de mogelijkheden om de tweedehandsmarkt op gang te brengen. Al gaat dat slechts om een paar zinnen, we wilden ze toch even delen.

Tweedehands auto’s

Voor een brede beschikbaarheid van elektrische auto’s in Nederland is het van belang dat ook de tweedehandsmarkt tot wasdom gaat komen. Voor een deel is het een kwestie van tijd voordat de

modellen die op de markt komen voldoen aan de behoefte van de consumenten. Tegelijkertijd zijn verschillende maatregelen in deze afspraken opgenomen die dit kunnen verbeteren:

• Een lage BPM en MRB voor emissieloze auto’s om het prijsverschil met brandstofauto’s zo beperkt mogelijk te houden, zoals een MRB-vrijstelling tot en met 2024.

• Het onderzoeken van de mogelijkheden om de subsidie voor emissieloze auto’s te koppelen aan een beperking op de export waardoor de auto’s langer in Nederland beschikbaar blijven.

• Het verkennen van acties om inzicht in de levensduur en oplaadcapaciteit van een gebruikte elektrische auto voor de consument Europees wettelijk af te dwingen.

• Het verkennen van de mogelijkheden om gebruikte batterijen tegen hun reële waarde in te kunnen zetten in de stabilisering van het elektriciteitsnetwerk. Dit zal een positief effect hebben op de restwaarde van auto’s.

• Het onderzoeken van de haalbaarheid van het leasen van tweedehands elektrische auto’s.

Ok, heel veel “onderzoeken” en “verkennen” dus. Wat betreft de restwaarde geeft men aan dat Partijen (Rijksoverheid, ANWB, BOVAG, Vereniging DOET, RAI Vereniging en de Vereniging Elektrische Rijders) zich gaan inzetten om inzicht in de levensduur en oplaadcapaciteit van een gebruikte elektrische auto voor de consument Europeesrechtelijk af te dwingen en daar gezamenlijk de lobby voor te voeren. Op basis van dit inzicht wordt het ook mogelijk voor marktpartijen om verlengde garantieproducten te ontwikkelen, gericht op de tweedehandsmarkt. Partijen zouden daarom zo spoedig mogelijk een uniforme batterijcheck in moeten voeren. Zodra dit mogelijk is wordt aan de batterijcheck een garantietermijn verbonden.

Naast het leasen van elektrische auto’s is het ook belangrijk om het leasen van tweedehands elektrische auto’s mogelijk te maken. Partijen onderzoeken daarom volgend jaar (2019) de haalbaarheid van het leasen van elektrische occasions. Hun aanbevelingen voor een kansrijke occasionleasemarkt worden voor 1 januari 2020 gepubliceerd.